Immobilienmarkt: Die größten Fehler beim Hausbau – und wie man sie vermeidet

Wer ein Haus bauen möchte, der muss auf vieles achten. Neben der Frage nach einem passenden Grundstück spielt auch die Frage nach der Finanzierung, nach Kosten und der Koordinierung der Baustelle eine Rolle. Damit Brandenburger Häuslebauer nicht in die Kostenfalle tappen, hat die MAZ die wichtigsten Eckpunkte und Expertentipps rund um den Hausbau zusammengefasst.

Die Finanzierung: Kosten nicht zu gering berechnen

Das Eigenkapital sollte immer die Nebenkosten wie Notar, Makler und Grunderwerbssteuer abdecken, rät Carsten Scheetz, Immobilien-Experte der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Potsdam. Mindestens 50.000 Euro Eigenkapital müsse man einplanen, im Idealfall sogar mehr. „Die Immobilienpreise haben sich verdoppelt und liegen für ein normales Haus momentan bei rund 400.000 Euro.“ Müssten die Nebenkosten ebenfalls über einen Kredit abgedeckt werden, dann werde es unnötig teuer, warnt Scheetz.

Ein weiterer Punkt, auf den der Immobilienexperte hinweist, ist die langfristige Finanzierung. „Sie brauchen einen Puffer“, betont Scheetz. „Momentan liegen die Zinsen bei einem Prozent, aber was ist in 15 Jahren?“ Häuslebauer sollten auch an das Ende der Zinsbindung denken, betont Scheetz. „Danach steigen die Kosten, das sollte man bei der Finanzierung immer im Hinterkopf haben.“ Sein Tipp: In Zeiten von Niedrigzinsen in die Tilgung investieren. So könne die Restschuld schneller abbezahlt und eine Zinsänderung eventuell sogar verhindert werden.

Auch die Kosten für ein Haus dürfe man nicht zu knapp kalkulieren, warnt Scheetz. „Die Baupreise steigen, die Baustoffe werden teurer.“ Das sollte man bereits am Anfang der Planung einkalkulieren, rät der Immobilienexperte. „Damit einem hinten nicht die Luft ausgeht.“

Letzter Tipp des Experten: Augen auf bei der Kreditwahl. „Achten Sie nicht nur auf die Zinsen“, sagt Scheetz. Ein Kredit müsse zum Leben passen und angepasst werden können. Dazu gehöre auch das Aussetzen der Tilgung in schwierigen Lebenssituationen oder das Anpassen der Raten. „Das Gesamtpaket muss stimmen.“

Das Grundstück: Nicht das erstbeste nehmen

Das Baugrundstück ist einer der ersten Punkte auf der Liste eines jeden Häuslebauers. Der Immobilienanbieter „Immo Scout 24“ rät in einem Leitfaden zu einem vorsichtigen Abwägen: „Die Lage ist das einzige, was später nicht verändert werden kann und sollte daher eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Auswahl sein.“ Wichtig für die Auswahl des Grundstücks seien auch Kriterien wie die Infrastruktur, Größe, eventuelle Gefahrenquellen wie nahe Flüsse, Grundwasserspiegel, Altlasten und Zufahrtswege. Und auch der Bebauungsplan der Region sollte eingesehen werden, heißt es in dem Leitfaden.

Weiter rät der Immobilienanbieter ausschließlich zum Kauf von erschlossenen Grundstücken, „bei denen alle wichtigen Versorgungs-, Abwasser- und Kabelleitungen bereits gelegt sind.“ Seien diese Kriterien nicht erfüllt, liege die Erschließung des Grundstückes bei den Bauherren,“was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist“.

Das Haus: Angebote gründlich abwägen

Wer Besitzer eines Grundstücks ist, kann sich entscheiden, wie er baut: Mit Architekt oder doch lieber ein schlüsselfertiges Massivhaus? Laut einem Leitfaden der Verbraucherzentrale bergen Verträge mit Anbietern von Fertig- und Massivhäusern oft versteckte Risiken. Problematisch seien vor allem die Zahlungspläne, „mit frühen, sehr hohen Zahlungsraten“. Die Verbraucherzentrale rät daher zu lokalen Anbietern, die in der Gegend bekannt seien, und dem Vergleich von Angeboten. Vor Vertragsabschluss solle außerdem eine „Prüfung der Baubeschreibung durch Fachleute“ vorgenommen werden.

Wer einen Architekten beauftrage, habe zwar einen „Sachverständigen an seiner Seite“, betont die Verbraucherzentrale, aber müsse auch mit höheren Kosten rechnen. Das Gesamthonorar eines Architekten müsse mit rund elf Prozent der Bausumme berechnet werden. In vielen Fällen übernimmt der Architekt auch die Bauleitung und kann vor Abnahmen die Qualität der Leistungen bewerten. Sollte dies nicht der Fall sein, sollten dringend externe Fachleute hinzugezogen werden, rät die Verbraucherzentrale. „Denn der Rechtsvorgang und die Rechtswirkung sind beim individuellen Bauen auf eigenem Grundstück sehr weitreichend und mit dem Risiko behaftet, bei falschem Handeln umfangreiche Rechte verlieren zu können.“

