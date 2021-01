Impf-Hotline in Brandenburg: Das Chaos geht weiter

Potsdam

Seit Tagen versuchen viele Brandenburger einen Termin für eine Impfung zu ergattern, viele blieben dabei bisher erfolglos. Denn die 116 117, die Impf-Hotline für das Land Brandenburg kämpft auch an Tag drei mit Störungen und Überlastungen.

„Alle Leitungen in Ihrem Landkreis sind belegt“, ist eine Ansage auf Band zu hören, wählt man an diesem Morgen die 116 117. MAZ-Leser berichten von Anrufen, die im Nichts enden und Fragen, die keiner beantworten kann.

Hans Joachim Müller ist 89 Jahre alt und versucht seit Montag einen Termin für sich und seine Frau zu vereinbaren. Der Renter lebt in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) und berichtet am Telefon davon, wie frustriert er mittlerweile sei. „Ich rufe drei mal die Stunde an und komme nicht durch.“

Wer trägt die Verantwortung für dieses Chaos?

Wie kann das sein? Und wer trägt die Verantwortung für dieses Chaos, wo bleiben die Lösungen?Fragt man im Gesundheitsministerium nach, ist zu hören, dass für die Call-Center die KVBB zuständig sei. Die KVBB wiederum verweist in einer Email auf den Bund: „Es bestehen leider weiterhin technische Probleme auf der Bundesebene. Es werden nicht alle Anrufe von der Bundesebene auf die Landesebene durchgestellt Die verantwortliche Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) arbeitet an der Behebung der Störung.“

Und weiter? Wie in den letzten Tagen bittet man im Gesundheitsministerium die Brandenburger um Geduld. „Wir können momentan nur Termine für die kommende Woche vergeben“, sagt ein Sprecher des Ministeriums gegenüber das MAZ. Das liege vor allem an den Impfstoff-Kapazitäten.

Das Ende des Chaos scheint nicht in Sicht.

Von Gesa Steeger