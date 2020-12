Potsdam

Für Brandenburg wird es in der ersten Januarwoche des neuen Jahres 2021 keinen weiteren Impfstoff gegen Corona geben. Das teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch mit. Das sei bedauerlich, aber kein Drama, sagte sie. Das Problem betreffe alle Bundesländer.

„Wir haben nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung. Leider können die angekündigten Dosen für die erste Kalenderwoche nicht geliefert werden“, sagte sie. Zunächst müssten die piorisierten Gruppen gimpft werden, also Menschen ab 80 Jahren und Bewohner von Pflegeheimen sowie medizinisches Personal. „Wir müssen das erst abarbeiten. Es wird keiner vergessen“, sagte Nonnemacher. „Es kann aber nicht alles sofort passieren.“

Callcenter wird ab Montag geschaltet

Wer das 80. Lebensjahr erreicht hat, kann ab Montag, 4. Januar, das Callcenter der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) anrufen. Das ist unter der Nummer 116 117 zu erreichen. Es handelt sich dabei um die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Die Nummer ist bundesweit geschaltet. Über die Angabe des Bundeslandes oder der Postleitzahl des Wohnortes werden die Anwohner automatisch in das Callcenter des Impfterminservice Brandenburg weitergeleitet, teilte die KVBB am Mittwoch mit.

Bis zu 40.000 Anrufer pro Woche sollen über das Callcenter bedient werden. 150 Mitarbeiter arbeiten dort. Das Callcenter soll täglich von 8 – 20 Uhr besetzt sein. Termine werden erst ab 4. Januar vergeben. Dort jetzt schon anzurufen, ist laut KVBB zwecklos und überlastet nur die Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes.

Zwei Terminvorschläge nach Anruf

Wer dort anruft, muss zunächst erklären, ob er zu der impfberechtigten Gruppe gehört. 197.000 Menschen in Brandenburg sind über 80 Jahre alt. In der stationären Pflege befinden sich fast 25.000 Menschen. Zusammen mit den Mitarbeitern in Krankenhäusern und anderen medizinischen Bereichen, die ebenfalls zuerst geimpft werden sollen, macht diese erste Impfgruppe in Brandenburg mehr als eine Viertel Million Menschen aus.

Anrufer erhalten dann einen Impfvorschlag mit zwei Terminen: Denn auf den ersten Termin muss nach etwa 21 Tagen ein zweiter Impftermin folgen. Die Corona-Schutzimpfung muss zweifach verabreicht werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten.

Impfberechtigte erhalten dann eine Bestätigung per Post, der auch ein Aufklärungsschreiben und eine Einwilligungserklärung beigelegt ist.

