Wer wird wann geimpft, wer gilt als besonders vulnerabel und wer hat Anrecht auf einen schnellen Impftermin? Antworten auf diese schwierigen Fragen soll in Deutschland die Ständige Impfkommission (STIKO) finden. Ein unabhängiger Rat aus Ärzten, Wissenschaftlern und Ethikern. Anfang Januar aktualisierte die STIKO ihre Empfehlungen. Für Menschen mit schweren Vorerkrankungen, für die ein erhöhtes Risiko angenommen werden könne, solle es die Möglichkeit von Einzelfallentscheidungen geben, so die Expertengruppe. Bisher ist das allerdings nur eine Empfehlung, in der Impfverordnung des Bundes sind Einzelfallentscheidungen bisher nicht vorgesehen.

Trotzdem weckt die neue Empfehlung viele Hoffnungen. Gerade bei jungen Menschen mit schweren Vorerkrankungen oder Behinderungen. Bundesweit kursieren mehrere Online-Petitionen, in denen Betroffene eine höhere Einstufung einfordern. Und auch die Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern fordern in einer aktuellen Stellungnahme eine Anpassung der Impfverordnung für Menschen mit Behinderungen, die zum Beispiel auf Beatmung und „lebensnotwendig auf Assistenz und pflegerische Unterstützung in ihrem eigenen häuslichen Bereich angewiesen sind“.

Keine neue Impf-Priorisierung in Brandenburg

Kommen also bald die Einzelfallentscheidungen, wert trifft diese und wo können sich Betroffene melden? Das ist bisher unklar. Denn die Empfehlung der STIKO fällt in eine Zeit, in der bundesweit die Impfdosen knapp sind. Auch in Brandenburg.

Eine neue Impf-Priorisierung werde es daher momentan nicht geben, heißt es dazu auf Anfrage der MAZ aus dem Gesundheitsministerium. „Wir müssen um Geduld bitten“, so ein Sprecher des Ministeriums. Momentan würden vor allem diejenigen geimpft, die bereits ihre erste Impfdosis erhalten hätten, der Fokus liege dabei vor allem auf der stationären Pflege.

Zwar arbeite man an einem Konzept für eine Clearing-Stelle, die zukünftig Einzelfallentscheidungen treffen könne, wann und ob diese allerdings ihre Arbeit aufnehmen werde, dazu gäbe es noch keine genauen Angaben, so der Sprecher des Gesundheitsministeriums.

