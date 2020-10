Potsdam

Mit den steigenden Corona-Zahlen mehren sich auch die Fragen zur Pandemie und den nun geltenden Regeln.

Wie werden die Strafgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht verwendet?

„Sie fließen in den kommunalen Haushalt“, erklärt der Potsdamer Stadtsprecher Markus Klier. Das sei bei Verstößen gegen die Maskenpflicht nicht anders als bei anderen Bußgeldern, die die Stadt erhebe, wie zum Beispiel bei Verstößen gegen die Parkordnung.

Was bedeutet die Sieben-Tage-Inzidenz? Worauf beruhen Grenzwerte wie 35 oder 50?

Zur Ermittlung der Sieben-Tages-Inzidenz werden die gemeldeten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner eines Kreisfreies oder eine kreisfreien Stadt hoch- oder heruntergerechnet. Die Schwellwerte von 35 und 50, bei denen Maßnahmen in Kraft treten, sind das Ergebnis einer politischen Übereinkunft: Aus Gründen der Vergleichbarkeit haben sich darauf die Länderchefs verständigt. Eben weil es eine politische Festlegung ist, stehen die Grenzwerte auch in der Kritik. Der Epidemiologe Stefan Willich von der Charité etwa kritisiert, dass eine Bezugsgröße fehle. Wenn mehr Menschen getestet werden, werden auch mehr symptomlose Infektionen entdeckt und Inzidenzwerte steigen, so sein Argument. Aus verwaltungstechnischer Sicht macht eine Festlegung auf bestimmte Grenzwerte aber durchaus Sinn: Bei höheren Werten können die Gesundheitsämter die Kontakte, die Infizierte hatten, kaum noch nachverfolgen.

Sind systematische Antikörpertests sinnvoll? Würde ein „Immunitätsausweis“ für immune, ehemalige Corona-Patienten nicht mehr Freiräume schaffen?

Ein solcher „Immunitätsnachweis“ war schon vor Monaten in der Diskussion. Der Deutsche Ethikrat lehnt ihn ab. Eine systematische Antikörpertestung wäre unglaublich aufwendig und dann immer noch unsicher. Selbst wenn es den absolut sicheren Nachweis für Sars-CoV-2-Antikörper gäbe, was derzeit nicht der Fall ist, könnte man einen Immunitätsausweis nicht ruhigen Gewissens aushändigen. Denn die Frage der Immunität ist beim dem neuartigen Virus keineswegs geklärt. Man wisse zum Beispiel nicht, ob und in welcher Menge das Vorliegen von Antikörpern zuverlässig vor einer Wiederinfektion schütze, argumentiert der Ethikrat und weist auch auf eine mögliche Spaltung der Gesellschaft durch solche Ausweise hin. „Dabei könnten auch neue Formen der Ausgrenzung entstehen und soziale Spannungen vertieft werden.“

Kann man FFP2-Masken nach einer gewissen „Karenzzeit“ nochmals verwenden?

FFP-Masken sollen aus hygienischen Gründen grundsätzlich nur einmal getragen werden. Krankenhäuser haben die Möglichkeit, diese Einmalmasken bei Bedarf zu desinfizieren. Wichtiger aber ist, dass FFP-Masken spezielle Medizinprodukte für den Arbeitsschutz und nicht als Corona-Schutz für den Alltag gedacht sind. Die Ärztekammer regt die Masken aber für sensible Risikogruppen durchaus an.

Warum werden bei den Infektionszahlen nur Absolutwerte, aber keine prozentualen Anteile an der Bevölkerung angegeben?

„Weil wir die Zahl der derzeit aktiv Erkrankten gar nicht kennen“, teilt dazu das Robert-Koch-Institut ( RKI) mit. Definitiv bekannt sei nur die Zahl der Fälle, die durch einen Test positiv belegt und dann den Gesundheitsämtern gemeldet würden. Die Zahl der als aktuell infiziert ermittelten Menschen ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung zu setzen, könnte fatal in die Irre führen. Brandenburg schätzte die Zahl seiner aktiv Erkrankten am Mittwoch zum Beispiel auf 1479 Menschen. Das ergibt bei gut 2,5 Millionen Einwohnern einen lächerlich wirkenden Anteil von nur 0,06 Prozent. Allerdings ist Sars-CoV-2 ein hochansteckendes Virus. Angenommen, jeder dieser 1479 Infizierten würde innerhalb einer Woche jeweils zwei weitere Menschen anstecken und diese Neu-Infizierten würden nach einer Woche wieder je zwei Menschen anstecken: In nur elf Wochen wäre ganz Brandenburg infiziert.

Oft wird davon gesprochen, dass eine hohe Viruslast zu einem schweren Krankheitsverlauf führt. Was heißt das? Führt das unweigerlich zu einem schweren Krankheitsverlauf?

Viruslast bedeutet zunächst grob gesagt: die Konzentration von Viruspartikeln im Blut oder im Speichel. Da sich Viren im Körper vermehren, kann auch eine anfangs geringe Viruslast zu einer hohen Viruslast und damit zu einem schweren Krankheitsverlauf führen, erklärt das RKI. Eine hohe Viruslast im Rachen sorgt dafür, dass die Krankheit so leicht übertragen werden kann. Der Krankenhaushygieniker Klaus-Dieter Zastrow geht deswegen davon aus, dass Gurgeln mit einer Mundlösung die Zahl der Viren im Rachen und damit die Ansteckungsgefahr verringern kann. Dieser Effekt ist aber umstritten.

Die Corona-Zahlen steigen an. Welche Einschränkungen könnte es bei einer Beerdigung geben?

Eine Trauerfeier im Freien gilt als Veranstaltung, teilt der Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald, Bernhard Schulz, mit. Das bedeute, dass derzeit insgesamt höchstens 250 Trauergäste erscheinen dürfen. Können sie genügend Abstand halten, müssen sie im Freien keine Maske tragen. Falls sie aber nahe zusammenrücken müssen, schon. Eine anschließende Zusammenkunft zum Leichenschmaus gilt als private Feier. Wie viele Menschen zusammenkommen dürfen, hängt davon ab, welcher Inzidenzwert im Landkreis erreicht wird. Denn ab der Inzidenz 35 dürfen in Privatwohnungen nur 15 Menschen zusammenkommen, in öffentlichen Räumen (Gasthaus) 25. „Ganz wichtig“ ist laut Schulz die Anmeldepflicht einer solchen privaten Zusammenkunft von mehr als sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten beim Gesundheitsamt.

Wir kommen aus einem Risikogebiet und haben für Ende Oktober einen Urlaub in Sylt gebucht, wo es (noch) ein Beherbergungsverbot gibt. Der Reiseveranstalter zeigt wenig Kulanz. Was kann man tun?

Eine eindeutige Antwort gibt es leider nicht, das ist Neuland im Reiserecht. Robert Bartel, Rechtsreferent der Verbraucherzentrale Brandenburg, meint zum Beispiel, dass das Rücktrittsrecht in diesem Fall greifen und der Veranstalter die Reise kostenlos stornieren müsste. Die Forderung des Veranstalters, einen Coronatest vorzulegen, sei in diesem Fall eine unzumutbare Einschränkung des ursprünglichen Reisevorhabens. Allerdings räumt er ein, dass die Regelungen des Bürgerliche Gesetzbuches nicht direkt auf die aktuellen Pandemiebedingungen gemünzt sind.

Wenn ein Veranstalter eine kostenlose Stornierung nicht akzeptiert, könnte man versuchen zu belegen, dass ein verlangter Test nicht darstellbar ist, weil keine Praxis ein Ergebnis binnen 48 Stunden garantieren kann. Stellt der Reiseveranstalter auf stur, könnte man es auf einen Prozess ankommen lassen. Aber das bedeutet Zeit, Nerven und unter Umständen eine teure Niederlage.

Wenn zur Beherrschung der Corona-Pandemie der Lockdown wirksam war, warum gibt es keine lokalen Lockdowns?

Die gibt es inzwischen sehr wohl. Im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land dürfen die Bewohner zum Beispiel die Wohnung nur noch verlassen, wenn sie gute Gründe haben: Arbeiten, Einkäufe, Arzt- oder Friseurbesuche oder Beerdigungen im engsten Familienkreis zählen dazu. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, lokal scharfe Pandemiemaßnahmen zu treffen, überall – auch in Brandenburg wird punktuell davon Gebrauch gemacht. Wenn ein Corona-Ausbruch klar auf eine bestimmte Einrichtung (Schule, Krankenhaus, Paketzentrum etc) eingegrenzt werden kann, kann der Landkreis auch die Schließung nur dieser Bereiche verordnen. Ob aber die lokal begrenzte Schließung von Geschäften sinnvoll wäre, kann bezweifelt werden. Die Menschen würden dann eben im Nachbarort einkaufen.

Von Rüdiger Braun