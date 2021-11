Potsdam

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erneut an die Impfbereitschaft appelliert. „Impfstoffmangel ist überhaupt kein Thema mehr“, sagte sie am Mittwoch. Aus den Krankenhäusern im Land komme die Rückmeldung, dass die Covid-Patienten dort überwiegend nicht geimpft seien. Lediglich einer von zehn Corona-Patienten sei derzeit geimpft.

Mit der Impfquote von derzeit 60,7 Prozent werde man nicht in der Lage sein, die Infektionsketten zu unterbrechen, warnte Nonnemacher. „Ich erwarte dass wir uns tendenziell eher den Werten in Thüringen annähern“, sagte sie. Thüringen hat derzeit die höchste Inzidenz von 338 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage. In Brandenburg liegt sie bei 134,1.

Impfdurchbrüche selten

Bei 1,5 Millionen vollständig geimpfter Personen in Brandenburg gab es laut Nonnemacher bisher 2238 echte Impfdurchbrüche, also solche, bei denen trotz vollständiger Impfung eine Corona-Infektion bestätigt wurde und auch typische Symptome auftreten. 37 Todesfälle gab es nach solchen Impfdurchbrüchen. Sie seien allesamt in der Altersklasse 70 Jahre aufwärts zu beklagen gewesen.

In den Pflegeheimen im Land sind laut einer Umfrage des Gesundheitsministeriums in 99 Prozent der Fälle Auffrischungsimpfungen in den nächsten Tagen und Wochen vorgesehen oder schon durchgeführt worden sind. „Trotzdem sind wir entschlossen, den Druck zu erhöhen und noch einmal konkret die Daten abzufragen“, kündigte Nonnemacher an.

Für die Auffrischungsimpfungen stünden Hausärzte, aber auch mobile Impfteams zur Verfügung. 35.000 Auffrischungsimpfungen wurden in Brandenburg bisher verabreicht. Das entspricht einem Anteil von 1,6 Prozent.

Von Torsten Gellner