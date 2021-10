Impfdurchbrüche in Brandenburg: So viele Fälle gibt es je Impfstoff

Potsdam

Trotz vollständiger Corona-Schutzimpfung haben sich in Brandenburg von Ende 2020 bis Ende September 1117 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Davon hätten 721 Personen Krankheitssymptome entwickelt. In 396 Fällen der Impfdurchbrüche sei nicht bekannt, ob eine Symptomatik vorlag. Das teilte das Gesundheitsministerium auf eine parlamentarische Anfrage von BVB/Freie Wähler mit.

Von den 721 Impfdurchbrüchen, bei denen die Menschen Symptome entwickelt haben, waren 486 Menschen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft. 30 Menschen hatten das Vakzin von Moderna erhalten. 77 Menschen waren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden. 52 mal war die Immunisierung mit AstraZeneca erfolgt. In 51 Fällen war eine Kreuzimpfung aus AstraZeneca und einem mRNA-Impfstoff (Moderna oder Biontech) erfolgt. In 25 Fällen sei der Impfstoff unbekannt gewesen, hieß es.

Impfdurchbrüche in etwa 0,05 Prozent der Fälle

Bis Mitte September waren 1.093.944 Menschen mit Biontech vollständig geimpft worden. 116.801mal war AstraZeneca verabreicht worden, knapp 134.000mal Moderna und in 94.881 Fällen Johnson & Johnson. Bezogen auf die vollständigen Impfungen machen die Impfdurchbrüche demnach in Brandenburg in etwa einen Anteil von 0,05 Prozent aus.

Bei Johnson & Johnson beträgt der Anteil von Impfdurchbrüchen demnach 0,08 Prozent. Das Brandenburger Gesundheitsministerium hält deswegen an diesem Impfstoff fest. „Hier überwiegt der Nutzen der Impfung wesentlich die möglichen Risiken“, heißt es.

Die Ständige Impfkommission sieht das Vakzin dagegen kritisch, weil verhältnismäßig viele Impfdurchbrüche aufgetreten seien. Sie empfiehlt Menschen, die den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, sich ein weiteres Mal mit einem mRNA-Impfstoff impfen zu lassen, um den Schutz zu erhöhen.

Von MAZ-Online