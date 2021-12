Bund und Länder wollen den Kreis der Impfberechtigten auf Apotheken und Zahnarztpraxen ausweiten. Doch so schnell wird das wohl nicht umgesetzt. In Brandenburg müssten Apothekerinnen und Apotheker erst noch geschult werden, wie der zuständige Fachverband betont.

Impfen jetzt auch in Apotheken: Warum es in Brandenburg noch etwas dauern wird

