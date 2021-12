Potsdam

Impfen soll in Zukunft auch in Apotheken sowie Tier- und Zahnarztpraxen möglich sein. Darauf verständigten sich Bund und Länder, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag bekanntgab. Apotheken und Tierarztpraxen in Brandenburg haben für den Vorschlag vor allem Kritik übrig, nicht aber die Landeszahnärztekammer.

„Ich bin gegen das Impfen in Tierarztpraxen“

„Im Interesse der Patienten bin ich dagegen“, sagt Tierärztin Brigitte Richter-Reichhelm. „Ich hätte zwar kein Problem die Spritze zu setzen, aber wenn es in seltenen Fällen tatsächlich zu einer Impfreaktion kommen sollte, sind wir nicht die richtigen Fachkräfte.“

Auch Veterinärmedizinerin Anja Laabs pflichtet ihr bei: „Ich frage mich, wie sich die Verantwortlichen das vorstellen. Das Motto der Politik lautet offenbar ’No risk, no fun’.“ Dabei sorgt sich Laabs vor allem um die rechtliche Absicherung der Impfenden. Wenn das geklärt wäre, kann sie sich grundsätzlich vorstellen Menschen mit dem Vakzin zu versorgen. Das eigentliche Problem sieht die Tierärztin aber im Moment im Mangel an Impfstoffen: „Es gibt ja noch nicht mal genug Impfstoff für humanmedizinische Praxen. Wie sollen wir denn dann überhaupt impfen?“

Es mangelt an Impfstoff – nicht an Impfwilligen

Der Hartmannbund, Verband der Ärztinnen und Ärzte Deutschlands, sieht das genauso. Verbandssprecher Hanjo Pohle betont in einer Pressemitteilung: „Wir haben nicht zu wenig impfende Akteure – wie Ärztinnen, Ärzte und deren Praxispersonal – sondern nicht genügend Impfstoff.“ Den Gesundheitsministerkonferenz der Länder attestiert er „mangelnden Realitätssinn“.

In Brandenburger Apotheken herrscht ebenfalls Skepsis. Apotheker Timm Koedel lobt zwar die Idee eines Zusammenspiels von Ärztinnen und Ärzten mit den Apotheken. Durch ihre Beteiligung könnten diese entlastet werden. Aber dies funktioniere nicht von heute auf morgen: „Zum Impfen gehört ja was dazu und wir haben keine Ausbildung dafür. Impfen ist natürlich kein Hexenwerk, aber ein Lehrgang ist unbedingt notwendig.“

Verband der Apotheken fordert Vorlaufzeit

Eckhard Galys, Apotheker in Rathenow (Havelland), wägt Vor- und Nachtteile ab. „Einerseits ermöglicht dies der Bevölkerung einen niederschwelligen Zugang zum Impfen. Andererseits gibt es viele Schwierigkeiten.“ Anja Kursawe, Zentral-Apotheke in Potsdam, fasst diese Hürden zusammen: „Neben der Ausbildung fehlt es an Räumlichkeiten, Personal und Impfstoff. An sich ist die Idee nicht schlecht. Wir sollten jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, zum Beispiel in Form von Lehrgängen, damit wir ab nächstem Jahr mitimpfen können – insbesondere wenn jährliche Corona-Impfungen notwendig würden.“

Mit dieser Meinung stehen die Apotheken nicht alleine da. Verbandssprecher Mathias Braband-Trabandt meint: „Wir brauchen eine Vorlaufzeit.“ Modellprojekte für Grippeimpfungen in Apotheken gibt es bereits. „Im Rahmen dieser Modellprojekte kann aber nicht gegen Corona geimpft werden“ fügt der Sprecher hinzu.

Zahnärztinnen und Zahnärzte bereit zum Impfen

Die Landeszahnärztekammer begrüßt in einer Pressemitteilung den Vorschlag der Politik. Bereits im Januar hatte die Kammer angeboten, die Impfkampagne zu unterstützen. „Wir haben bei allen Zahnärztinnen und Zahnärzten in Brandenburg die Impfbereitschaft abgefragt und eine übergroße Zahl an positiven Rückmeldungen in kurzer Zeit erhalten“, so Jürgen Herbert, Präsident der Kammer. Er ist überzeugt, dass die 1300 Zahnarztpraxen in Brandenburg einen wichtigen Beitrag zur Impfkampagne leisten könnten.

Bislang gibt es noch keinen gültigen Beschluss zu der Ankündigung des Ministerpräsidenten. 30 Millionen Impfungen versuchen Bund und Länder bis Weihnachten zu ermöglichen. Den Kreis der Impfenden zu erweitern, soll dieses Vorhaben unterstützen.

Von Judith von Plato