Welche Themen haben die MAZ-Plus-Leser in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Krebstod 39 Tage nach Blitz-Hochzeit

Marie-Claire Palent und Marco Haase küssen sich bei ihrer Trauung im Standesamt. Quelle: André Großmann

Der Brandenburger Marco Haase ist 39 Tage nach der Blitz-Hochzeit an seiner schweren Krebserkrankung gestorben. Witwe Marie-Claire Palent hofft nun auf Unterstützung für einen Grabstein.

>>> Lesen Sie hier die ganze Geschichte

Zu Besuch bei Impfgegnern

Die Familie lebt auf dem Land – und vertraut seit jeher auf das, was die Natur ihnen mitgegeben hat. Das prägt auch ihren Umgang mit Krankheiten Quelle: Diana Bade

Ein Paar aus Märkisch-Oderland hat seine beiden Söhne nicht impfen lassen – aus Überzeugung. Impfgegner wie sie sind in Brandenburg gut organisiert.

>>> Lesen Sie hier die ganze Geschichte

Immobilien-Boom: Entsteht durch Tesla viel neuer Wohnraum in Grünheide ?

Gerodeter Kiefernwald auf dem Gelände der künftigen Tesla Gigafactory in Grünheide (Oder-Spree). Quelle: Patrick Pleul/dpa

Entsteht in Grünheide bald viel neuer Wohnraum? Die Immobilienbranche erwartet sich vom Tesla-Werk positive Effekte bis hin zur Grenze nach Polen. Viel wichtiger als die Autofabrik ist in diesem Kalkül aber eine andere Großinvestition.

>>> Lesen Sie hier die ganze Geschichte

Happy End nach Fernsehshow

Patrick Berthold (30) mit seiner Freundin Maria Linke (34) auf dem Dorfplatz in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Seinen vernarbten Körper konnte der Güterfelder Patrick Berthold lange nicht akzeptieren. Durch eine TV-Show hat er sich damit versöhnt. Zu seinem Glück fehlte eine Partnerin. Er hat sie gefunden.

>>> Lesen Sie hier die ganze Geschichte

Das Wichtigste zum Coronavirus in interaktiven Grafiken

Ein medizinischer Mitarbeiter des Krankenhauses der Universität Yeungnam in Daegu in Südkorea testet in einer Drive-Through-Klinik einen Autofahrer auf den neuartigen Coronavirus. Quelle: dpa

Welche Maßnahmen helfen wirklich, um einer Infektion mit dem Coronavirus vorzubeugen? Was ist zu tun, falls bereits ein Verdacht auf Erkrankung besteht? Und wie funktioniert der Test zum Nachweis des Virus? All das erklären unsere Grafiken.

>>> Lesen Sie hier die ganze Geschichte

Von MAZonline