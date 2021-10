Potsdam

Die Impfkampagne gegen das Corona-Virus hat in Brandenburg bisher rund 60 Millionen Euro gekostet. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor. Zum Stichtag 31. August hätten sich die Gesamtkosten auf 56.850.444 Euro belaufen, hieß es. Wie sich die Kosten auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte verteilen, könne vor Abschluss des Abrechnungsverfahrens nicht realistisch dargestellt werden, teilte das Ministerium mit.

Die Werbekampagne zur Erhöhung der Impfbereitschaft hat demnach bisher rund 212.000 Euro gekostet. Die Landesregierung hatte im Sommer eine Werbekampagne geschaltet, um die Impfbereitschaft zu erhöhen.

Die Plakate mit Freizeitszenen tragen Slogans wie „Grillfest statt Schnelltest – mit Impfen kein Problem“ oder „Lagerfeuer statt Infektionsherd“.

Noch keine erhöhte Impfbereitschaft

In Brandenburg sind bisher 1.577.475 Menschen mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft worden. 1.510.092 Menschen sind vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 59,7 Prozent, wie das Gesundheitsministerin am Montag mitteilte.

Ein Anstieg der Impfbereitschaft nach dem Wegfall kostenloser Corona-Bürgertests lässt sich in Brandenburg bisher nicht beobachten. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl der Corona-Impfungen in Brandenburg um rund 17.800.

Das ist etwa halb so viel wie in der Woche davor, als in in Brandenburg 33.600 Impfungen registriert wurden. Von 27. September bis zum 4. Oktober hatten sich rund 29.000 Menschen impfen lassen, und in der Woche davor waren es 37.166.

Die kostenlosen Bürgerschnelltests waren abgeschafft worden mit dem Ziel, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Allerdings sind die jüngsten Zahlen nicht besonders aussagekräftig, da sie aus der ersten Woche der Herbstferien stammen.

Rund 22.800 Personen in Brandenburg haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Von Torsten Gellner