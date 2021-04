Potsdam

Mund und Nase liegen unter einer Maske, die Seele liegt nun unterm Mikroskop. Wir bräuchten einen Nervenarzt, haben aber jetzt in Reichweite nur eine Packung Gummibärchen. Die beruhigt uns für Momente, macht uns aber runder – runder jedenfalls, als es mal vorgesehen war in einer Zeit, als wir noch Ehrgeiz hatten und die Haare jeden Tag gewaschen wurden. Unsere Haare heute? Schwamm drüber. Mütze drüber. Wir haben einen Friseurtermin, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wir hatten das notiert. Wo? Wissen wir nicht mehr genau.

Peinlich, dass wir es vergessen haben. Fast peinlicher als unsere Haare selbst, die 1970 zwar vermittelbar gewesen wären, lang und wild. Doch im 21. Jahrhundert? Gilt das ideal der tadellosen Sauberkeit. Schamhaare werden rasiert. Fingernägel sollten Frauen nicht nur schneiden, sondern gleich mit neuen Nägeln überkleben. Es gibt mehr Nagelstudios als Friseure. Bald wird es mehr Nervenärzte als Friseure und Nagelstudios zusammen geben.

Wir werden die Ärzte brauchen, um unsere Scham zu überwinden. Denn wir funktionieren nicht mehr richtig. Wir arbeiten an Küchentischen, an denen noch vom Mittagessen ein Stück Thunfischpizza liegt. Wir halten Videokonferenzen, in denen wir uns oben hübsch machen (zumindest knöpfen wir das Hemd zu). Und unten? Schlafanzughose. Wenn es klingelt an der Tür, weil wieder ein Paket kommt, bitten wir den Boten durch die Gegensprechanlage: „Legen Sie es einfach vor die Tür, ich komme gerade aus der Dusche.“ Das mit der Dusche stimmt natürlich nicht. Wir fühlen uns nur derzeit nicht so vorzeigbar.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Scham, Scham, Scham. Es gibt ein Lied von Talk Talk, „Such a Shame“. Einer der traurigsten Songs unter der Sonne, man muss den Text nicht mal verstehen. Scham frisst sich aktuell durch unser Leben. Auch, weil das Kind mit nun acht Jahren weiterhin nur durch das abenteuerliche Zählen seiner Finger nach genau einer Minute, 47 Sekunden darauf kommt, dass acht mal sieben 56 ist. Klar, das liegt an uns, weil wir es nicht gut genug erklären konnten. Die Emma aus der Reihe vor ihr kriegt das hin in einer Minute, 12 Sekunden.

Und dann kommt die Einladung zum Impfen. Eigentlich ein Tag der Freude, wir kennen ja die Namen schon seit Wochen auswendig: Biontech, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca. Wir rasseln es runter wie früher Haribo, Katjes, Nimm 2 und Zetti Knusperflocken. Vakzine sind die neuen Süßigkeiten. Es geht uns jetzt wie damals, als wir von der Mutter Gummibärchen kriegten, doch innerlich war uns bewusst, dass wir sie nicht verdienen, weil wir das Meerschweinchen am Morgen wieder nicht gefüttert hatten.

So ähnlich läuft das jetzt beim Impfstoff. Warum sind wir jetzt schon dran, wenn wir nicht mal mehr Kontrolle haben über unseren Küchentisch, über unsere Haare und das Einmaleins der Tochter? Muss man sich die Spritze nicht verdienen wie das Bundesverdienstkreuz am Bande? Reden sie nicht in den Nachrichten davon, dass es einen Mangel gibt und dass der Ethikrat sehr lange überlegt hat, wer den Stoff zuerst bekommt?

Die Impfung wirkt wie Zaubertrank

Wir sollten uns freuen über den Brief, der uns zur Impfung einlädt. Wir sollten vor den Spiegel treten, ein systemrelevantes Lächeln ins Gesicht hängen und sagen: Natürlich bin ich dran, es wurde höchste Zeit, denn ohne mich bricht alles umstandslos zusammen, das Büro, die Familie und wahrscheinlich auch der Küchentisch, auf dem die Pizza leider immer noch nicht weggeräumt ist. Erledigen wir nach der Impfung! Denn die Impfung wirkt wie Zaubertrank.

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Wir schämen uns, weil es vielleicht die alte, nicht mehr richtig auffindbare Vorerkrankung war, die uns vom Abstiegsplatz auf einen Champions-League-Platz hochgeschossen hat. Wie kann ich das rechtfertigen? Gar nicht. Wenn wir es Freunden berichten, lächeln sie und sagen: „Toll!“ Doch wir sehen, wie sie ihre Fäuste in der Tasche ballen. Und im Geiste durchspielen, ob nicht auch ihr Kreuzbandriss vor 13 Jahren gut ist für die Impfpriorisierung.

Wir schämen uns. Inzwischen eben auch fürs Impfen. Weil andere darauf warten müssen, deren Kind bestimmt viel besser acht mal sieben rechnet, Leute, die sich ihre Haare selber schneiden können und sich morgens jeden Tag ein frisches Hemd anziehen.

Womit haben wir das Impfen schon so früh verdient? Das ist die falsche Frage. Tief drinnen wissen wir das selbstverständlich. Doch „tief drinnen“ ist jetzt halt die Gegend, die uns in letzter Zeit abhanden kam. Es gibt da nicht mehr viel Kontakt. Wir leben oberflächlich. Hier ein Geisterspiel im Fernsehen. Dort ein Glas Wein, nicht erst um 21 Uhr, sondern schon um 18 Uhr.

Vielleicht spüren wir nach unserer Impfung endlich wieder das Gefühl, das wir mal kannten: Gelassenheit. Die Welt dreht sich, sie dreht uns mit. Es kostet nicht mal Kraft. Doch im Moment sind wir uns selbst zu viel. Nach der Impfung finden wir vielleicht ins Gleichgewicht. Dann schämen wir uns hoffentlich nicht mehr für unser Privileg. Wir essen endlich wieder Gummibärchen, ohne Kalorien zu zählen. Wir sagen, die orangenen sind die besten, doch die grünen waren auch nicht schlecht. Genau so wie wir nach dem Impfen endlich sagen könnten, und es klänge wie ein Durchbruch, wie die Überwindung unserer Scham: Ich wollte eigentlich Biontech, aber AstraZeneca hat auch ganz gut geschmeckt.

Von Lars Grote