Es sind widersprüchliche Signale: Einerseits lassen sich derzeit in Brandenburg überall Zahnärzte schulen, um freiwillig die Impfkampagne zu unterstützen. Andererseits herrscht in vielen Praxen eine angespannte Ungewissheit, wie und ob es Mitte März weitergeht. Dann tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft – und die kassenzahnärztliche Vereinigung Brandenburgs (KZVB) befürchtet, dass einige Beschäftigte lieber kündigen als sich immunisieren zu lassen.

In einem Brief an Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vom 19. Januar, der der MAZ vorliegt, zeichnet die KZVLB ein düsteres Bild. Zwar sei der weit überwiegende Teil der Beschäftigten vollständig immunisiert, „dennoch spiegelt sich die landesweite Impfquote auch in den Praxen wider“, heißt es darin.

„Zuletzt erreichten uns vermehrt Meldungen, wonach ein relevanter Teil des Praxispersonals angesichts des bevorstehenden Tätigkeitsverbotes bereits eine Beendigung des jeweiligen Arbeitsverhältnisses und eine Umorientierung hin zu anderen Berufen angekündigt hat“, heißt es in dem Brief. Die zahnärztliche Versorgung sei „konkret gefährdet“, es müsse im Rahmen einer „seriösen Prognose“ mit eingeschränkten Sprechzeiten und Praxisschließungen gerechnet werden, schreibt der KZVLB-Vorsitzende Eberhard Steglich.

Steglich sagte auf MAZ-Nachfrage „Wir haben einzelne Rückmeldungen aus der Zahnärzteschaft bekommen und nehmen uns des Phänomens an.“ Die KVZLB könne die Praxen nur beraten, „die Entscheidungen trifft die Politik“, teilte Steglich mit. Am kommenden Mittwoch werde es dazu ein Gespräch geben, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte.

Auch Allgemeinmediziner und andere Fachärzte befürchten Einschränkungen durch die Impfpflicht. So sagte Peter Noack, Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, dass eine Impfpflicht für den medizinischen Bereich zu Kündigungen von ungeimpften Personal in den Praxen führen wird – im schlimmsten Fall zu Praxisschließungen. „Den politisch Verantwortlichen muss bewusst sein, dass eine Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen zu kurz greift.“ Noack fordert deshalb tragfähige Lösungen für eine allgemeine Impfpflicht.

Die Potsdamer Arbeitsagentur kann auf Nachfrage derzeit noch keine Zahlen nennen, wie viele Mitarbeiter aus Praxen oder aus Pflegeberufen sich derzeit arbeitssuchend gemeldet haben, weil sie die Corona-Impfungen scheuen. Allerdings sei generell ein spürbarer Anstieg der Beratungsgespräche zu verzeichnen, die im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht stehen, teilte Agentursprecherin Martina Martens mit.

Hintergrund: Impfskeptiker rufen derzeit in sozialen Netzwerken immer wieder dazu auf, sich aus Protest gegen die Impfpflicht arbeitssuchend zu melden, um ein Zeichen zu setzen. Eine solche Meldung kann man bei der Arbeitsagentur veranlassen, ohne tatsächlich zu kündigen. Wie real also die Gefahr eines personellen Aderlasses ist, kann derzeit niemand sagen.

Grundsätzlich könnten Einschränkung der Versorgung durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es dazu im Gesundheitsministerium. Um die negativen Folgen zu verringern oder ganz zu vermeiden muss aus Sicht des Ministeriums rasch eine allgemeine Impfpflicht folgen.

Beschäftigte der Gesundheits- und Sozialbranche müssen bis zum 15. März ihre Arbeitgeber darüber informieren, dass sie geimpft sind oder genesen sind. Tun sie das nicht, droht ihnen ein Beschäftigungsverbot. Dazu muss aber das jeweilige Gesundheitsamt tätig werden.

Jürgen Herbert, Präsident der Landeszahnärztekammer, bestätigt, dass es in der Ärzteschaft rumort. Er spricht aber gegenüber der MAZ von Einzelfällen. „Es ist regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. In den meisten Praxen sind alle Mitarbeiter geimpft. Es gibt auch Zahnärzte, deren Mitarbeiter regelmäßig auf Impfgegner-Demos gehen.“

Er schließt nicht aus, dass ältere Kollegen ihre Praxis eher vorzeitig aufgeben, als sich nach neuem Personal umzuschauen. Großflächige Versorgungsausfälle erwartet Herbert aber nicht, denn: Die Omikron-Variante könne bis Mitte März dazu führen, dass sich ein Großteil der Ungeimpften infiziert. Als Genesene könnten sie zumindest vorerst weiter arbeiten.

Die Kammer führt derzeit Schulungen von Zahnärzten durch, die sich an der Corona-Impfkampagne beteiligen wollen. Die Resonanz auf den Aufruf sei groß, so Kammer-Präsident Herbert. Am Donnerstag wurden knapp 50 Zahnärzte in Cottbus geschult, für Freitag hatten sich in Potsdam 91 Zahnärzte zur Schulung gemeldet.

