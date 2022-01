Impfpflicht für Gesundheits-Personal: Kompromisslos funktioniert nicht

Potsdam

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wird kommen, sie ist beschlossen. Den Landkreisen bleibt nur die Umsetzung. Doch gerade auf dieser Ebene droht eine akute Überforderung.

Tausende Gerichtsverfahren drohen

Es ist völlig unrealistisch, dass jedes Gesundheitsamt in jedem Kreis mehrere tausend Fälle von ungeimpften Sanitätern, Altenpflegerinnen, Krankenschwestern und Praxisangestellten in der Tiefe prüft. Das aber genau ist gefordert, wenn per Gesetz Menschen quasi mit Berufsverbot belegt werden. Je oberflächlicher die Einzelfallprüfung, desto leichter werden es die Betroffenen vor Gericht haben. Damit das nicht passiert, müssen in den laufenden Bund-Länder-Gesprächen handhabbare Regelungen her.

Engpässe drohen in wichtigen berufen

Gleichzeitig brauchen die Ämter der Kreise und Städte wohl personelle Unterstützung. Entschärfen muss die Verhandlungsrunde darüber hinaus das Problem, dass eine harte Umsetzung der Impfpflicht Teile der kritischen Infrastruktur lahmzulegen droht, wenn Ungeimpfte ausgemustert werden – nicht selten ein Viertel der Belegschaft.

Man wird den Ämtern einen Ermessensspielraum zugestehen müssen. Fachleute sagen, das Gesetz gibt solche Ausnahmen her. In den Landkreisen wartet man nun auf Signale. Mitte März ist zwar noch nicht übermorgen, aber Dienstpläne krempelt man nicht von heute auf morgen um.

Von Ulrich Wangemann