Impfpflicht im Gesundheitswesen: Was jetzt auf die Betriebe in Brandenburg zukommt

Potsdam

Ab dem 15. März gilt im Brandenburger Gesundheitswesen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Beschäftigte in Arztpraxen, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen müssen bis zu diesem Zeitpunkt nachweisen, das sie geimpft oder genesen sind. Die Reaktionen in den Brandenburger Einrichtungen fallen gemischt aus. Während einige die Impfpflicht für ihre Mitarbeiter begrüßen, warnen andere vor personellen Engpässen. Offene Fragen gibt es auch bei der Frage nach personellen Konsequenzen.

Ungeimpften Mitarbeitern drohen Konsequenzen

„Die bevorstehende berufsbezogene Impfpflicht ist innerhalb unseres gesamten Verbands aktuell ein hochrelevantes und emotionales Thema“, sagte Marie-Christin Lux, Sprecherin des Deutschen Roten Kreuz Brandenburg, auf MAZ-Anfrage. Zwar gebe es unter den Beschäftigten in der Pflege eine sehr hohe Impfquote, dennoch gebe es noch immer Mitarbeiter, die nicht geimpft seien. Diese würde man nun in Gesprächen versuchen zu überzeugen, sagte Lux. Dabei werde nicht nur über die Schutzimpfung informiert, sondern auch zu „arbeitsrechtlichen Konsequenzen bei Nicht-Impfung“.

Bereits Mitte Dezember hatte der Bundestag einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht zugestimmt. Diese sieht vor, dass Arbeitgeber Beschäftigte ohne Impf- oder Genesungsnachweis ab dem 16. März freistellen und den zuständigen Gesundheitsämtern melden müssen. In einem weiteren Schritt kann das Gesundheitsamt die Beschäftigung oder den Zutritt zu der Einrichtung untersagen.

„Mitarbeitende, die sich nicht impfen lassen wollen, sehen aktuell nur die Möglichkeit der Kündigung und haben dies in Gesprächen auch so angekündigt“, erklärte Friederike von Borstel, Leiterin Altenarbeit und Pflege des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg, gegenüber der MAZ. Doch dabei handele es sich nur um Einzelfälle, betonte von Borstel. Personellen Engpässe seien aufgrund der Impfpflicht nicht zu erwarten. „Die überwiegende Mehrheit der Pflegekräfte hat die Impfangebote angenommen.“

Einrichtungen fürchten verstärkten Personalmangel

Zustimmung für die verpflichtende Impfung im Gesundheitswesen kommt vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Nordost. „Der DBfK Bundesverband und auch wir haben die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht begrüßt, weil sie anders als vorherige Vorschläge eben alle Mitarbeitenden einer Einrichtung mit einbezieht, vom Küchenhelfer über die Ärztinnen bis hin zum Pflegepersonal“, sagte Natalie Sharifzadeh, Geschäftsführerin des DBfK Nordost. Darüber hinaus zeige die derzeitige Dynamik im Pandemiegeschehen „dass so eine Maßnahme dringend geboten ist“.

Kritischer blickt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) auf die Impfpflicht. Zwar gebe es bisher nur vereinzelte Kündigungen, erklärte eine Sprecherin gegenüber der MAZ, doch „nehmen wir vermehrt Sorgen von Mitarbeitern war.“ Aufgrund des bereits bestehenden Personalmangels in der Pflege könne auch ein verschärfter personeller Engpass nicht ausgeschlossen werden. „Wir sehen die Gefahr von Versorgungsengpässen.“

Die Caritas Altenhilfe warnt ebenfalls vor einem möglichen Personalausfall aufgrund der verpflichtenden Impfung. „Die Infektionslage, insbesondere durch die Omikron-Variante und die bestehenden Quarantäneregelungen werden perspektivisch zu steigenden Personalausfällen führen.“ Ein vom Gesundheitsamt ausgesprochenes „Betretungs- und Beschäftigungsverbot für Pflegeeinrichtungen umgehend ab dem 16. März würde diese Situation weiter verschärfen“, betonte Claudia Appelt, Sprecherin der Caritas Altenhilfe.

Offene Fragen gibt es bei der Umsetzung

Kritik übt der Verband auch an den Unklarheiten im Bezug auf die Umsetzung der Impfpflicht. „Sowohl uns als Arbeitgeber und unseren Leitungen in den Einrichtungen als auch den Mitarbeitenden ohne Immunschutz ist nicht verlässlich klar, wie die Impfpflicht konkret umgesetzt wird“, erklärte Appelt. Für die Einrichtungen sei dies planerisch eine sehr schwierige Situation. “Dürfen Beschäftigte bis zur Prüfung des Impfstatus durch das Gesundheitsamt ihre Tätigkeit in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen weiter ausüben oder gilt ab dem 16. März ein sofortiges Zutrittsverbot?“ Nachfragen bei den zuständigen Gesundheitsämtern hätten keine Klarheit gebracht, kritisierte Appelt.

Die Entscheidung über eine Beschäftigungsverbot liegt bei den Gesundheitsämtern, erklärt Clemens Latzel. Quelle: privat

„Wenn der Nachweis über eine Impfung oder Genesung bis zum 15. März nicht vorgelegt wird, dann ändert sich grundsätzlich erst mal nichts“, erklärte Clemens Latzel, Arbeitsrechtler und Privatdozent an der Juristischen Fakultät der Uni Potsdam, gegenüber der MAZ. „Die Einrichtungen müssen den Gesundheitsämtern die Mitarbeiter melden, die nicht geimpft oder genesen sind.“ Danach liege die Entscheidung über Zutritt oder ein Beschäftigungsverbot bei den Gesundheitsämtern. „Wir sprechen hier von langwierigen Einzelfallentscheidungen, die gänzlich in der Hand der zuständigen Ämter liegen.“ Sollte sich ein Gesundheitsamt dazu entscheiden, nicht tätig zu werden, dann habe die Einrichtung so gut wie keine Handhabe, sagte Latzel. „Von einer Impfpflicht kann man daher nicht sprechen.“

Von Gesa Steeger