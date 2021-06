Potsdam

Die Priorisierung bei den Corona-Impfungen nach Altersgruppen und anderen Kriterien wird in Brandenburg am Montag aufgehoben. Das heißt aber nicht, dass jeder gleich auf einen Termin hoffen kann. Die Lage im Überblick.

Wer kann sich jetzt um einen Termin bemühen?

Jeder Erwachsene ab 16 Jahren unabhängig von Beruf, Vorerkrankung oder Alter kann sich um einen Termin bemühen. Um Termine kann man sich bereits bemühen, entweder über niedergelassene Ärzte oder über die Impfzentren (Hotline 116 117 oder www.impfterminservice.de).

Wie viel Impfstoff steht zur Verfügung?

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) beklagt, dass für die Hausärzte weiter zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe. „Die Bestellmengen für die Hausarztpraxen sind immer noch stark quotiert“, sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry. „So konnten für die kommende Woche pro Arzt nur maximal 18 Dosen von Biontech/Pfizer bestellt werden.“ Für den Impfstoff von Astrazenca gibt es pro Arzt 20 Dosen. Für die Zweitimpfungen gibt es keine Obergrenzen.

Den Mangel an Impfstoff kritisiert auch Karin Harre, Hausärztin in Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) und Vorstandsvorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg. „Wir haben für kommende Woche keine Dosen für eine Erstimpfung bekommen.“ Auch andere Kollegen hätten keine Lieferung bekommen, sagt die Ärztin. Angesichts der Aufhebung der Priorisierung sei das „absurd.“

Kritik übt Harre auch an dem Start der Impfungen durch Betriebsärzte. „Das kommt zu früh.“ Noch immer gäbe es Menschen mit Vorerkrankungen, die auf eine Impfung warten würden, sagt Harre. Der Impfstoff werde daher vor allem in den Praxen und den Impfzentren gebraucht – und „nicht in den Betrieben“.

Wie entscheiden die Ärzte über Impftermine?

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagt, es werde keine Termin-Lotterie geben. Er geht davon aus, dass die Ärzte weiter danach schauen, wer eine Impfung momentan noch am nötigsten habe.

So will man es etwa in der Hausarztpraxis Tributh in Potsdam halten. Denn noch immer gebe es ältere Menschen, die auf eine Erstimpfung warten, sagt Johannes Voss, Arzt in Weiterbildung, gegenüber der MAZ. Diese würden weiterhin bevorzugt geimpft.

Wie realistisch sind kurzfristige Termine?

Angesichts der begrenzten Mengen befürchte die KVBB, dass der ohnehin schon stehende Ansturm auf die Arztpraxen ab Montag noch stärker wird. „Das wird für viele Frust und Ärger bei den Impfwilligen und große Probleme in den Praxen führen.“

Auch die Hausärztin Karin Harre dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Impfung. Die Wartezeit für eine Erstimpfung liege bei vielen Praxen momentan bei drei bis vier Wochen, sagt Harre. Das liege vor allem am Impfstoffmangel.

Bei den Impfzentren listet zumindest die Internetseite www.impfterminradar.de derzeit mehrere freie Termine in praktisch allen Landesteilen auf. Allerdings ist die Zukunft mehrerer Impfzentren ungeklärt, da die Verträge Ende Juli auslaufen. Es wird erwartet, dass in einigen Zentren bald nur noch auf Sparflamme arbeiten, um die Zweitimpfungstermine abzusichern.

Die Landkreise und kreisfreien Städte können die Impfzentren übernehmen. Darüber verhandelt das Land gerade mit den Kommunen und sichert ihnen zu, die Personal- und Sachkosten zu übernehmen. Doch viele Fragen sind ungeklärt, etwa, wer dort impfen soll, wenn gleichzeitig die Arztpraxen mit der Imfpkampagne beschäftigt sind.

Gibt es Wartelisten bei den Hausärzten?

„Wir haben rund 600 Menschen auf der Warteliste“, sagt Johannes Voss aus der Praxis Tributh in Potsdam. Er gehe davon aus, dass die kommenden beiden Wochen sehr stressig für die Praxen sein werden. „Ich erwarte Unmengen von Anrufen und E-Mails.“

Schließen Arztpraxen in den Ferien?

Das ist nicht ausgeschlossen, sagt Hausärztin Harre. In den Sommerferien könnte es daher zu weiteren Wartezeiten kommen. „Viele Ärzte werden für ein paar Tage Urlaub machen“, sagt sie. Einen Impfstau sieht die Hausärztin aber nicht auf Brandenburg zukommen. „Wir sind auf einem guten Weg und haben schon viel erreicht.“

Werden Kinder in Brandenburg geimpft?

Kinder ab 12 Jahren sind laut Bund-Länder-Beschluss ab Montag impfberechtigt. Da aber die Ständige Impfkommission (Stiko) noch keine Empfehlung zur Impfung von Kindern abgegeben hat, können für sie noch keine Termine in den Brandenburger Impfzentren gebucht werden. Den niedergelassenen Ärzten in ihren Praxen steht es aber frei, Kinder zwischen 12 und 16 Jahren zu impfen – mit Zustimmung der Eltern und nach einem Aufklärungsgespräch. Die Entscheidung trifft am Ende der Arzt.

Stiko-Chef Thomas Mertens kündigte eine Empfehlung zur Kinder-Impfung für kommende Woche an. Er sagte aber am Freitag bereits, dass keine generelle Empfehlung zur Impfung aller gesunder Kinder zu erwarten sei.

Wird es eine Impfpflicht für Kinder geben?

Das ist nicht geplant; Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dies explizit ausgeschlossen und auch Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) setzt auf Freiwilligkeit. Der Landeselternrat ist dennoch skeptisch. Weder auf Eltern noch auf Kinder dürfe durch Politik oder Schulen „Druck ausgeübt werden, um sie zu einer Impfung zu drängen“, heißt es in einer Stellungnahme der Elternvertretung von Freitag.

„Weder direkt noch indirekt darf suggeriert werden, dass ein Schulbesuch, die Teilnahme an Klassenfahrten, die Teilnahme an Schulprojekten oder anderen schulischen Aktivitäten vom Impfstatus des Kindes abhängt.“ Hintergrund: Das Ministerium will an der Testpflicht auch im neuen Schuljahr festhalten. Allerdings gilt hier wie in allen anderen Bereichen, dass Genesene und Geimpfte von dieser Pflicht befreit sind.

Wie läuft der Impffortschritt?

Als vor gut zwei Wochen die Priorisierungsgruppe 3 vollständig geöffnet wurde, waren mit einem Schlag 500.000 Brandenburger und Brandenburgerinnen zusätzlich impfberechtigt. Doch diese Gruppe ist noch lange nicht geimpft, denn seit dem 19. Mai stieg die Zahl der Erstimpfungen nur um gut 200.000 an. Immerhin: Inzwischen ist etwa eine halbe Million Brandenburger vollständig geimpft.

Frank-Ullrich Schulz, Präsident der Landesärztekammer, forderte eine bevorzugte Belieferung von Ärzten mit Impfdosen, um das Impftempo zu beschleunigen. Denn die noch unversorgten, besonders gefährdeten älteren Brandenburger, die zum Teil immobil seien, würden sich lieber bei Ihren Hausärzten als in einem weit entfernt liegenden Impfzentrum impfen lassen, so Schulz.

Von Torsten Gellner und Gesa Steger