Potsdam

Wann werde ich geimpft? Das fragen sich in diesen Tagen immer mehr Brandenburger. Denn auch wenn die Inzidenzzahlen im Moment wieder etwas sinken – von der Normalität ist das Bundesland, ebenfalls wie der Rest Europas, noch lange entfernt. Rettung versprechen die Corona-Impfstoffe, seit Ende Dezember werden diese in Deutschland verteilt. Der Plan der Bundesregierung sieht vor: Zuerst sind Senioren und Bewohner von Pflegeheimen, medizinisches Personal und Menschen mit Kontakt zu Risikogruppen an der Reihe, die anderen kommen später – wann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Entwicklerin Bogna Szyk, Absolventin der Technischen Universität Wien hat mit Philip Maus, Absolvent der Universität Pisa, jetzt ein Online-Tool entwickelt, das jedem Deutschen zeigt, wo er sich in der Warteschlange für eine Corona-Impfung befindet. „Der Rechner basiert auf der von der deutschen Regierung veröffentlichten Prioritätenliste“, schreiben die Programmierer dazu.

Anzeige

Rechner fragt nach Alter und Arbeitsverhältnissen

Als erstes müssen User ihr Alter angeben und die Frage beantworten, ob sie sich in „prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen“ befinden. Das trifft etwa auf Inhaftierte, Saisonarbeiter und Mitarbeiter in der fleischverarbeitenden Industrie zu.

Anschließend stellt der Rechner Fragen zu Beruf, Wohnumständen, Kontaktpersonen und Vorerkrankungen. Zuletzt müssen Nutzer wählen, ob sie ihre Berechnungen nach dem Zeitplan der Bundesregierung oder nach der tatsächlichen Impfrate berechnen lassen möchten – denn letztere hinkt dem Plan in der Realität hinterher. Sind alle Angaben gemacht, müssen User auf den kreisrunden Pfeil klicken, daraufhin gibt das Tool einen Zeitraum an, in welchem die Nutzer mit ihrer ersten und zweiten Corona-Impfung rechnen können.

Zeiträume sind sehr großzügig berechnet

Ein Beispiel: Eine 62 Jahre alte Lehrerin, die sich täglich um ihre 87 Jahre alte Mutter kümmert und an Diabetes leidet, kann laut Rechner in der Voreinstellung „Plan der Bundesregierung“ zwischen dem 24. Februar und dem 7. Mai mit ihrer ersten Impfdosis rechnen, die zweite erhält sie dann zwischen dem 17. März und dem 28. Mai. Ruft man die „tatsächliche Impfrate“ auf, so verschieben sich die Zeiträume um zwei Wochen nach hinten.

Da die angegebenen Zeiträume sehr großzügig berechnet sind, hält sich der tatsächliche Nutzen des Tools in Grenzen, gibt aber einen interessanten Einblick über die eigene Position in der Warteschlange.

Von Robin Williamson