Potsdam

Jetzt wird also der Biontech-Impfstoff rationiert in Brandenburg. Das hat sich angedeutet, hängt mit einem Kommunikationsdesaster im Hause des scheidenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) zusammen – und ist – Gott sei Dank – nichts Schlimmes. Letzteres ist die gute Nachricht. Alle Experten sagen: Moderna ist so gut wie Biontech.

Moderna ist nicht schlechter als Biontech

Die Impfstoffe der beiden Firmen wirken ganz ähnlich, ihre Wirksamkeit ist gleichermaßen hoch. Deshalb braucht niemand in Sorge sein, wenn er oder sie – trotz anderslautender Terminvereinbarung – das US-Präparat in den Arm gespritzt bekommt.

Dennoch ist der Wirkstoffwechsel ein Ärgernis. Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn sie ein Präparat gut oder zumindest einigermaßen vertragen haben, wollen sie dabei bleiben. Mancher vertraut einem Impfstoff „made in Germany“ mehr als dem US-Produkt (als ginge es um die Kaufentscheidung zwischen einem VW und einem Chevrolet).

Hoffentlich kein Schaden für Impfkampagne

Kurzum: Die Ärzte und Mitarbeiter der Impfzentren dürften einiges an Unmut abbekommen in den kommenden Wochen. Ein Booster für die immer noch schleppend laufende Impfkampagne ist der Wechsel des Zugpferds ebenfalls nicht. Den Impfwilligen bleibt der Trost: Ein Impfstoff ist kein Auto. Der Amerikaner ist genauso flott wie das Produkt aus Mainz.

Von Ulrich Wangemann