Impfstoff ist knapp: Brandenburgs Kommunen sind verärgert und fordern Liefersicherheit

Potsdam

In Brandenburg sorgen stockende und teils unzuverlässigen Impfstoff-Lieferungen für Verärgerung – vor allem in den Kommunen. „Der fehlende Impfstoff ist derzeit unsere größte Sorge“, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Oliver Hermann, der MAZ. „Es kann nicht sein, dass überall neue Impfstellen öffnen und dann ist kein Impfstoff da.“ Hermann, der auch Bürgermeister in Wittenberge (Prignitz) ist, forderte Land und Bund auf, für ausreichend Impfstoff zu sorgen. Für große Verunsicherung habe überdies die Kontingentierung des besonders nachgefragten Biotech-Impfstoffs gesorgt. „Das verstehen die Menschen nicht“, sagte Hermann.

Der Vorsitzende des Landkreistages, Wolfgang Blasig (SPD), sagte, er sei ratlos, wie es so weit kommen konnte. „Eine Impfstelle ohne Impfstoff ist natürlich etwas, was nur Frust erzeugt.“ Impfmöglichkeiten würden immer weiter ausgebaut in der Fläche, es laufe aber zu langsam an, weil nicht genügend Impfstoff da sei, so Blasig im rbb.

Impfzentrum in Oderstadt hätte acht Tage eher öffnen können

In Frankfurt (Oder) öffnete am Freitag ein neues städtisches Impfzentrum auf dem Messegelände – allerdings mit acht Tagen Verzögerung. „Wir waren am vorigen Donnerstag logistisch und personell startklar, doch es fehlte die Sicherheit in der Versorgung mit Impfstoff“, sagt Stadtsprecher Uwe Meier auf Anfrage. In drei Impf-Straßen ist eine Kapazität von täglich 300 Impfungen möglich. „Die Verzögerung ist lebensgefährlich, vor allem für vulnerable Gruppen.“ Die Oderstadt gehört trotz der leicht gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz von 821 vor einer Woche auf aktuell 738 zu den „Hotspots“ im Land.

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), ist trotz der momentanen Impfstoff-Knappheit zuversichtlich. „Wir sind dezent positiv gestimmt“, sagt Wilke der MAZ. Es würden massiv Booster-Impfungen, aber auch Erstimpfungen angeboten. Zugleich werde das Leben für ungeimpfte Personen schwieriger. Wilke betont: „Im Umgang mit dem Virus ist die Achtsamkeit der Menschen zurückgekehrt.“ So würde eine überwiegende Mehrheit der Menschen für die 2G- u2nd 3G-Regelungen und für die Kontrollen in Verkehrsmitteln und Restaurants Verständnis haben. Viele seien sogar erfreut, dass es Kontrollen gebe, sagte Wilke.

„Hotspot“-Rekord-Kreis Elbe-Elster öffnet drei neue Impfstellen

Die mit Abstand landesweit höchste Inzidenz verzeichnet mit 1569 nach wie vor der Kreis Elbe-Elster. Dort sollen nächste Woche drei neue Impfstellen öffnen: in Elsterwerda, Finsterwalde und Herzberg. Dort wird nach Aussagen von Kreissprecher Torsten Hoffgaard aber nicht ausreichend Impfstoff vorhanden sein, „um in großem Stil“ zu impfen. „Wir müssen die Menschen wohl vertrösten, weil nicht genug Impfstoff da ist“, fürchtet er.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht eine positive Entwicklung bei den Impfzahlen insgesamt. Sie räumte aber ein: „Wir sehen leider bei vielen Impfaktionen, dass mehr Interessierte geimpft werden könnten, wenn vor Ort mehr Impfstoff vorhanden wäre.“ Der Bund müsse mehr Impfstoffdosen insbesondere von Biontech/Pfizer zur Verfügung stellen. Die aktuelle Rationierung dieses Impfstoffes sei ein „echtes Problem für das Impftempo“, betonte die Ministerin. Vom Impfstoff von Moderna stünden ausreichend Impfstoffmengen bereit.

Brandenburg bei Impfquote vorletzter bundesweit

Die Zahl der Corona-Impfungen im Land ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums weiter gestiegen. Über 142 000 Impfungen gegen das Coronavirus wurden in den vergangenen sieben Tagen verabreicht. Die Impfangebote werden derzeit landesweit weiter ausgebaut. In Brandenburg sind derzeit 62,4 Prozent vollständig geimpft. Das Land liegt damit im Bundesvergleich auf dem vorletzten Rang.

In der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre sind 34,3 Prozent vollständig geimpft, in der Altersgruppe 18 bis 59 Jahre sind es 65,6 Prozent, in der Altersgruppe ab 60 Jahre 81,8 Prozent. Rund 320 000 Menschen haben den Daten zufolge bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Von Igor Göldner