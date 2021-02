Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, für eine schnellere und flexiblere Impfung von Lehrern und Erzieherinnen zu sorgen. Spahn solle prüfen, inwiefern bereits jetzt diese Berufsgruppen, die erst in der Gruppe mit der Impfpriorität 3 vorgesehen sind, berücksichtigt werden können. Das geht aus einem Schreiben Woidkes an Spahn hervor, das der MAZ vorliegt.

Um bei der Impfung schneller voranzukommen, „halte ich zudem die zeitnahe Zulassung von Impfungen durch die Hausärzte für erforderlich“, schreibt Woidke. „Eine diesbezügliche Anpassung der Corona-Impfverordnung sollte erfolgen“, so Woidke.

Hintergrund des Appells ist offenbar insbesondere die Befürchtung, dass der neue Impfstoff von AstraZeneca zum Ladenhüter werden könnte. Das Mittel wird in Brandenburg seit Mittwoch verimpft. Von den eingeplanten 3300 Impfterminen mit AstraZeneca wurden zum Impfstart in Brandenburg nur 888 tatsächlich in Anspruch genommen, schreibt Woidke. Das entspricht einer Akzeptanz von nur 26 Prozent. Inzwischen wurden laut RKI in Brandenburg 1862 Dosen des Vakzins verabreicht.

Woidke: Dosen dürfen nicht im Kühlschrank bleiben

Woidke sagte auf Nachfrage, AstraZeneca sei ein „gut wirkender Impfstoff“, der schwere Erkrankungen mit Covid19 verhindere. „170.000 Dosen Astrazeneca dürfen nicht im Kühlschrank liegen bleiben, sie müssen verimpft werden“, sagte er. „Dazu brauchen wir flexible Regeln, um die zu impfen, die dafür jetzt auch bereit sind.“

Deswegen habe er Gesundheitsminister Spahn gebeten, schnell zuzulassen, dass nun auch die Beschäftigte in Schulen und Kitas ein Angebot erhalten können. „Außerdem sollen die Hausärzte in die Impfung von Menschen mit Vorerkrankungen einbezogen werden“, so Woidke weiter.

Spahn: AstraZeneca ist sicher und wirkt

Spahn sagte, sein Ministerium werde zu dem Thema einen Vorschlag vorlegen, der bei Konsens mit den Ländern dann auch zügig umgesetzt werden soll. Der Minister hatte bereits in Aussicht gestellt, zumindest Grundschullehrerinnen und Erzieher vorzuziehen, weil Abstands- und Hygieneregeln im Kontakt mit dieser Altersgruppe schwieriger durchzusetzen seien.

Spahn erwartet in den kommenden Wochen eine deutliche Erhöhung des Tempos bei den Impfungen gegen Covid-19. Inzwischen seien rund fünf Millionen Dosen verimpft, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Bis Ende nächster Woche würden zehn Millionen Impfdosen ausgeliefert sein. Derzeit würden rund 150.000 Menschen pro Tag in Deutschland geimpft. Dies werde man in den nächsten Wochen verdoppeln müssen, um alle verfügbaren Impfdosen verimpfen zu können, sagte Spahn.

Vor dem Hintergrund der Zurückhaltung vieler Impfberechtigter beim Impfstoff von Astra-Zeneca betonte Spahn, es gebe in der EU „drei sichere und wirksame Impfstoffe, die zugelassen sind“. Ebenfalls zugelassen sind die Vakzine von Biontech und Moderna. Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, betonte, alle drei zugelassen Impfstoffe wirkten.

Von Torsten Gellner