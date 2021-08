Potsdam

In Brandenburg wollen an diesem Mittwoch (11. August) mehrere Arztpraxen zusätzliche Impfmöglichkeiten anbieten. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) hat eine Liste mit Praxen veröffentlicht, die sich an diesem Impftag beteiligen. Wer sich am Mittwoch impfen lassen will, sollte sich vorher bei einer der Arztpraxen über die Impfmöglichkeiten erkundigen.

„ Impfstoffe stehen in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Alle, die geimpft werden möchten, können das problemlos tun. Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser werden auch Personen geschützt, die sich nicht impfen lassen können“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne): „Deshalb ist jede einzelne Corona-Impfung auch ein Zeichen der Solidarität. Jede Impfung zählt.“

Beteiligung am Impftag ist überschaubar

Rund 1,2 Millionen, und damit mehr als die Hälfte aller Corona-Impfungen in Brandenburg, seien in Arztpraxen durchgeführt worden, sagte Holger Rostek, stellvertretender KVBB-Vorsitzender.

„Mittlerweile gibt es auch ausreichend Impfstoff in den Praxen. Es ist daher jetzt so einfach wie nie, sich in einer Arztpraxis impfen zu lassen“, sagte er. Auch jenseits von speziellen Impftagen und Sonderaktionen hätten alle Brandenburgerinnen und Brandenburger die Chance auf ein kurzfristiges Impfangebot.

In rund 1700 Arztpraxen wird regelmäßig gegen Corona geimpft. An der Impfaktion am Mittwoch beteiligen sich allerdings nur gut 70 Praxen.

