Potsdam

In den Impfzentren des Landes Brandenburg werden immer häufiger Termine zum Impfen sausen gelassen oder nicht gebucht. Wie es hieß, könnten noch nicht geimpfte Personen möglicherweise impfunwillig sein oder sie würden wegen des landesweit derzeit geringen Infektionsgeschehens keine Notwendigkeit zum Impfen sehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit aktuell bei 2,3.

Das Innenministerium, das für die Impfkampagne des Landes zuständig ist, bestätigte der MAZ, dass Termine in den Impfzentren nicht wahrgenommen werden. „Die Rate derjenigen, die nicht erscheinen, liegt aber nur zwischen fünf und zehn Prozent“, sagte der Leiter des Impflogistik-Stabes, Staatssekretär Markus Grünewald, auf Anfrage. Das dürfe angesichts der beginnenden Sommerferien aber nicht überbewertet werden.

Es würden nach wie vor Impfungen stattfinden, alleine am Mittwoch hätten sich rund 30.000 Personen impfen lassen. Am Donnerstag wurde laut Grünewald die insgesamt zweimillionste Impfung verabreicht. Inzwischen ist die Hälfte der märkischen Bevölkerung einmal geimpft (50,7 Prozent). Fast ein Drittel aller Brandenburgerinnen und Brandenburger (30,9 Prozent) hat laut Innenministerium einen vollständigen Impfschutz.

Staatssekretär appelliert zum Impfen

Innen-Staatssekretär Markus Grünewald appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, sich auch in den Sommerferien impfen zu lassen, damit die Impfziele erreicht würden. „Vor dem Coronavirus schützt nur die Impfung.“ Der Staatssekretär hatte sich kürzlich zuversichtlich gezeigt, dass Brandenburg „relativ zügig“ die sogenannte Herdenimmunität mit einer Impfquote von rund 60 bis 70 Prozent erreicht werde. Wegen des geringen Pandemiegeschehens und den Fortschritten beim Impfen geht die Zuständigkeit für die Kampagne zum 1. Juli an das Gesundheitsministerium zurück.

Die Impfbereitschaft ist aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg nicht mehr ganz so groß. Das betreffe vor allem die Impfzentren, betonte Sprecher Christian Wehry. „Einige wollen sich lieber von ihrem Hausarzt impfen lassen, in der vergangenen Woche spielte die Hitze sicher eine große Rolle“, sagte er. Vor allem dürften die sinkenden Infektionszahlen und die zurückgewonnenen Freiheiten wie der Wegfall von Testpflichten eine große Rolle spielen.

Die Hausarztpraxen seien häufiger mit Wünschen nach einer Verschiebung von Zweitimpfungsterminen konfrontiert, wenn diese mit ihren Urlaubsplänen kollidieren. „Es mehren sich auch die Nachfragen nach dem Impfstoff von Johnson & Johnson, weil hier nur eine Impfung nötig ist.“

Die Situation habe sich gedreht, so Wehry. Gab es lange Zeit zu wenig Impfstoff für die Impfwilligen, sei nun das Impfangebot teilweise größer als die Nachfrage. „Wir müssen schauen, wie sich die Situation weiter entwickelt, ob es eine Momentaufnahme bleibt oder sich ein Trend herauskristallisiert“, sagte Wehry.

Er empfahl den Impfberechtigten im Land, sich jetzt um einen Impftermin zu kümmern. Die als ansteckender und gefährlicher geltende Delta-Variante des Corona-Virus breite sich immer schneller aus, im Herbst drohe eine vierte Corona-Welle, von der man nicht wisse, wie stark sie ausfalle. Innerhalb einer Woche hat sich der Anteil der Mutation laut Robert-Koch-Institut von rund sechs Prozent auf 15,1 Prozent mehr als verdoppelt.

Von Torsten Gellner und Igor Göldner