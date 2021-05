Potsdam

In Brandenburg hat die Impfkampagne mit dem Mittel des Herstellers Biontech/Pfizer am Sonntag, 27. Dezember 2020, begonnen. Nun werden Tag für Tag weitere Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Hier sehen Sie laufend aktuelle Zahlen, wie viele Impfungen täglich in Brandenburg verabreicht werden, wie hoch die Impfquote im Land ist – und wie das Land im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht.

So ist die Lage im Rest Deutschlands

RKI warnt davor, nachlässig zu werden

Nach dem Start von Covid-19-Impfungen in Deutschland hatte das Robert Koch-Institut (RKI) vor Nachlässigkeit beim Einhalten der Verhaltensregeln gewarnt. „Trotz der Impfung müssen wir uns in den nächsten Monaten alle weiterhin an die AHA+L-Regeln halten und unsere Kontakte einschränken“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Die AHA+L-Regeln stehen für Abstand halten, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften. Inzwischen ist diese Formel aber überholt, weil in Bussen und Bahnen und im Einzelhandel eine Alltagsmaske nicht mehr reicht.

Impfkampagne wird noch Monate dauern

Es werde noch Monate dauern, bis so viele Menschen geimpft sind, dass auch die Zirkulation des Virus in der Bevölkerung reduziert werde, sagte Wieler. Einerseits müsse der Impfstoff in ausreichender Menge verfügbar sein, andererseits dauere es, das Mittel zu verabreichen.

Auch nach der Impfung der ersten Gruppen seien nicht alle geschützt, kein Impfstoff sei perfekt, betonte der RKI-Chef. Es sei zudem unklar, in welchem Umfang die Impfung Ansteckungen verhindern könne.

Von red/kha/dpa