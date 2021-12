Potsdam

In Brandenburg hat die Impfkampagne mit dem Mittel des Herstellers Biontech/Pfizer am Sonntag, 27. Dezember 2020, begonnen. Seitdem werden Tag für Tag weitere Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Hier sehen Sie laufend aktuelle Zahlen, wie viele Impfungen täglich in Brandenburg verabreicht werden, wie hoch die Impfquote im Land ist – und wie das Land im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht.

So ist die Lage im Rest Deutschlands

Wer hat Anspruch auf eine Auffrischimpfung?

Die Verwendung der Corona-Impfstoffe regelt in Deutschland die Impfverordnung , die das Bundesgesundheitsministerium erarbeitet hat. Sie sieht vor, dass grundsätzlich alle Menschen, für die ein Impfstoff in Europa zugelassen ist, Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben. Dabei müssen lediglich die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Impfabstände eingehalten werden.

Das Expertengremium rät, eine Boosterimpfung frühestens sechs Monate nach der vollständigen Impfserie (also nach der Zweitimpfung bei Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca beziehungsweise im Fall von Johnson & Johnson nach der Erstimpfung) vorzunehmen. Verwendet werden soll ein mRNA-Impfstoff.

Das bedeutet: Alle, deren vollständige Impfserie sechs Monate zurückliegt, können sich um eine Auffrischungsimpfung bemühen. Die Kostenübernahme sowie die Haftung bei möglichen Impfschäden sind durch die Impfverordnung abgesichert. Empfohlen sind die Auffrischungsimpfungen nicht für jeden – hier sehen Sie eine Übersicht.

RKI warnt davor, nachlässig zu werden

Nach dem Start von Covid-19-Impfungen in Deutschland hatte das Robert Koch-Institut (RKI) vor Nachlässigkeit beim Einhalten der Verhaltensregeln gewarnt. „Trotz der Impfung müssen wir uns in den nächsten Monaten alle weiterhin an die AHA+L-Regeln halten und unsere Kontakte einschränken“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

