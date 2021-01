Potsdam

Knapp 70.000 Personen haben in Brandenburg schon ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Ein Großteil davon lebt in Alten- oder Pflegeheimen. Die über 80-Jährigen sind laut der Impfverordnung des Bundes als erste an der Reihe. Dazu gehört auch das Personal der Einrichtungen. Doch haben alle Mitarbeiter ein Anrecht darauf, geimpft zu werden?

Es gibt zum Beispiel Pflegekräfte in Zeitarbeit und Reinigungskräfte von externen Firmen. Sie sind täglich in den Heimen unterwegs, vom Betreiber aber nicht fest angestellt. „Das Fremdpersonal erfüllt dieselben Impfvoraussetzungen wie das ’Stammpersonal’, insofern es Leistungen in der Einrichtung erbringt“, bestätigt das Gesundheitsministerium der MAZ.

Wie die Impftermine umgesetzt werden, entscheidet sich hingegen vor Ort. Sind mobile Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs, hat das gesamte Personal ein Anrecht darauf, geimpft zu werden. Sollte die Umsetzung aus Gründen nicht möglich sein, können die berechtigten Personen auch einen Termin für ein Impfzentrum vereinbaren.

