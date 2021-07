Potsdam

Die „Gelben Engel“ des ADAC rücken künftig auch bei platten Fahrradreifen oder gerissenen Ketten an. Der Automobilclub will in Berlin und Brandenburg testen, wie die Fahrrad-Pannenhilfe angenommen wird.

Hintergrund des neuen Angebots: Inzwischen entfallen in der Hauptstadt 18 Prozent des Verkehrs auf das Fahrrad, mit steigender Tendenz. In Brandenburg haben laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 90 Prozent aller Haushalte mindestens ein Fahrrad. Statistisch gesehen kommen auf einen Haushalt sogar 2,1 Räder.

Service für ADAC-Mitglieder

„Radfahren boomt, auch in unserer Region“, sagte Karsten Schulze, Techikvorstand beim ADAC Berlin-Brandenburg. „Wir möchten unsere Mitglieder bei ihrer täglichen Mobilität unterstützen, egal wie sie unterwegs sind.“ In einem ersten Schritt soll zunächst geklärt werden, wie hoch der Bedarf an dieser Form der Pannenhilfe ist, erklärte er. Doch wo viel geradelt wird, gebe es auch viel Verschleiß am Fahrrad und somit unter Umständen auch eine Panne, teilte der Automobilclub am Montag mit.

Die Pannenhilfe für Radler soll sich an Mitglieder des ADAC richten. Helfen würden die „Gelben Engel“ vor allem bei Reifen-, Ketten-, Brems- oder Akkuproblemen.

ADAC Pannenhelfer erhalten Schulung

Der Schritt von der Auto- zur Fahrradpannenhilfe sei für die Kollegen nicht so groß, erklärte Schulze. Trotzdem würden die Pannenhelfer noch einmal entsprechend geschult und mit zusätzlichen Werkzeug ausgestattet. Bei Bedarf würden die Helfer auch einen Transport eines kaputten Rads in eine Werkstatt organisieren.

Helfen sollen die „Gelben Engel“ in allen Teilen des Landes, vorausgesetzt, sie können den Pannenort mit ihren Einsatzfahrzeugen nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung erreichen.

Die Fahrradpannenhilfe ist unter der Nummer 030/86 86 86 86 zu erreichen.

Von MAZOnline