Potsdam

In Brandenburg sind in diesem Jahr bereits 67 Borreliose-Infektionen gemeldet worden. Darauf macht die Krankenkasse Barmer mit Verweis unter Bezug auf Daten des RKI aufmerksam und rät zur Vorsicht bei Aktivitäten im Freien. „Wer die Osterfeiertage für einen Waldspaziergang oder Gartenarbeit nutzt, sollte sich und gegebenenfalls die Kinder anschließend auf Zecken absuchen“, sagt Gabriela Leyh, Barmer-Chefin für Berlin/Brandenburg. Mit den nun steigenden Temperaturen erhöhe sich auch die Zeckengefahr. Im Ernstfall sei es wichtig, die Zecke vollständig aus der Haut zu entfernen.

Borreliose kann schwere Krankheiten nach sich ziehen

Im vergangenen Jahr infizierten sich laut RKI 1396 Brandenburgerinnen und Brandenburger mit Borreliose. Sie wird durch Bakterien ausgelöst, die von Zecken übertragen werden können.

Breiten sich diese ungehindert im Körper aus, drohen schwerwiegende Erkrankungen wie Hirnhautentzündung, Gelenkentzündungen oder Herzprobleme. Als erstes Anzeichen für eine Infektion treten runde Hautrötungen um den Zeckenstich herum auf. In diesem Fall sollte der Hausarzt aufgesucht werden. Borreliose kann mit Antibiotika behandelt werden, es gibt aber keinen Impfstoff.

FSME-Impfung in drei Landkreisen empfohlen

Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die ebenfalls von Zecken übertragen wird, gibt es hingegen eine Impfung. In Brandenburg sind laut RKI dieses Jahr noch keine FSME-Fälle gemeldet worden.

Anders als bei Borreliose tragen nur Zecken in bestimmten Regionen FSME-Viren in sich. In Brandenburg gehören die Kreise Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree und Spree-Neiße zu den Risikogebieten. Für einen kompletten Schutz gegen FSME sind für die Grundimmunisierung drei Impfungen erforderlich.

