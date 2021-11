Potsdam

Für Ungeimpfte wird es ungemütlich: Das ist der Kern der neuen Corona-Eindämmunvsverordnung, über die am Dienstag das Kabinett in Potsdam entscheiden will. Die neue Regelwerk soll am Mittwoch in Kraft treten und ist befristet bis 15. Dezember. Laut dem Entwurf, der der MAZ vorliegt, und sich bis morgen nach im Detail ändern kann, ist folgendes geplant.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Maximal fünf Personen dürfen sich treffen, und zwar die Angehörigen des eigenen Hausstands mit noch einem weiteren Menschen. Diese Regel gilt für Treffen im öffentlichen Raum ebenso wie in den eigenen vier Wänden.

Nicht mitgezählt werden dabei Geimpfte, Genesene, Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, außerdem nicht volljährige Jugendliche sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

2G im Einzelhandel

Die 2G-Regel (Zutritt nur für Genesene und Geimpfte) wird massiv ausgeweitet und gilt nicht nur in der Gastronomie und in Kultureinrichtungen, sondern auch im Einzel- und Großhandel, in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren.

Davon ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Der Entwurf der Landesregierung nennt hier: Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Optiker und Hörgeräteakustiker, Reinigungen und Waschsalons, Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte, Baumärkte, Gärtnereien und Blumengeschäfte, Weihnachtsbaumverkaufsstellen, Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel sowie Poststellen, Tabakwarenhandel, Tankstellen sowie Kfz- und Fahrrad-Werkstätten, Abhol- und Lieferdienste Banken und Sparkassen sowie öffentliche Bibliotheken.

Von MAzonline