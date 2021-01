Potsdam

In Brandenburg ist für Schülerinnen und Schüler der Regelunterricht noch in weiter Ferne. Die Schulen bleiben wegen der landesweit hohen Infektionszahlen für weitere zwei Wochen bis zum 22. Januar komplett geschlossen. Eine Teilöffnung ist frühestens in der letzten Januar-Woche denkbar.

Diese Regelung will das rot-schwarz-grüne Kabinett am Freitag beschließen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Zugleich soll eine neue Eindämmungsverordnung verabschiedet werden. Darin soll der harte Lockdown vorerst bis zum 31. Januar verlängert werden.

Damit wird der seit Mitte Dezember laufende Distanzunterricht an Schulen vorerst fortgesetzt. Erst ab dem 18. Januar will das Kabinett die Situation neu beraten. Dann ist ab 25. Januar – eine Woche vor den Winterferien – eine Teilöffnung der Schulen möglich, zunächst der unteren Klassen. Im Gespräch ist, Grundschulen zu öffnen und dort im Wechsel Präsenz- und Distanzunterricht stattfinden zu lassen. Mit einer Halbierung der Klassen könnte erreicht werden, dass sich weniger Kinder und Lehrer begegnen als bei normalem Unterricht.

Festlegen wollen sich das Kabinett und Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) darauf aber ausdrücklich nicht. Das hänge von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab, hieß es. Sollten die Grundschulen wieder öffnen, würden auch die Horte wieder in den Regelbetrieb gehen, hieß es.

Ausgenommen von der Schließung der Schulen sind weiterhin die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 an allen Schulen, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen, Oberstufenzentren (OSZ) sowie Schulen des Zweiten Bildungswegs; ebenso die Förderschulen „geistige“ Entwicklung, wie weiter mitgeteilt wurde.

Brandenburg weicht von Berlin ab

Mit der neuen Regelung, über die die kommunale Ebene bereits unterrichtet wurde, weicht Brandenburg deutlich von Berlin ab. Dort hat der rot-grün-rote Senat bereits eine Teilöffnung der Schulen in Aussicht gestellt und sich scharfe Kritik eingehandelt. In Berlin soll es ab dem 18. Januar in den Klassen 1 bis 3 mindestens drei Stunden täglich Unterricht in der Schule geben. Schrittweise sollen dann immer mehr Jahrgänge zumindest zum Teil wieder in den Schulen unterrichtet werden.

Brandenburgs SPD-Bildungsministerin Ernst erklärte, die Landesregierung stehe weiterhin dazu, dass Schulen und Kita so schnell wie möglich wieder in den Regelbetrieb gehen sollten. „Das Infektionsgeschehen erlaubt aber derzeit leider keine Öffnung der Schulen.“ Sofern sich die Infektionslage bis dahin deutlich verbessert haben sollte, könnten Grundschülerinnen und Grundschüler wieder Unterricht im Wechselmodell erhalten.

Stufenplan ohne zeitliche Festlegung

Die Ministerin hatte nach den Bund-Länder-Beschlüssen am Dienstag einen Stufenplan für Brandenburg vorgeschlagen. Der enthält allerdings keine zeitliche Festlegung, wann die einzelnen Stufen umgesetzt werden sollen.

Stufe eins sieht während des harten Lockdown weiterhin fast ausschließlich Distanzunterricht vor. In Stufe zwei sollen Schüler in Grundschulen (Klasse 1 bis 6) wieder zum Präsenzunterricht gehen. Ältere Jugendliche sollen weiter von zu Hause aus Unterricht machen. In Stufe drei soll es Wechselunterricht an den weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 geben. Erst die vierte Stufe sieht die vollständige Rückkehr in den Präsenzunterricht vor.

Kitas in Brandenburg bleiben weiter geöffnet

Keine Änderung gibt es bei Kitas: Sie bleiben wie bisher geöffnet. Die Landesregierung appelliert allerdings erneut an alle Eltern, ihre Kinder soweit wie möglich Zuhause zu betreuen. Die Kommunen haben hier Spielräume. Sie können die Kitas auch schließen, wie das in Potsdam der Fall ist.

Erleichterung gibt es für Eltern in Brandenburg. Bund und Länder hatten am Dienstag vereinbart, die Kinderkrankentage pro Elternteil in diesem Jahr von 10 auf 20 zu erhöhen, für Alleinerziehende von 20 auf 40. Eltern sollen die Krankentage ausdrücklich auch nehmen können, wenn ihre Kinder nicht krank sind, sondern wegen eingeschränkten Schul- und Kitabetriebs zu Hause bleiben müssen.

Offen ist noch, ob es auch eine Erleichterung für Alleinerziehende geben wird. Das ist zwischen Regierung und den Kommunen umstritten. Alleinerziehende könnten einen Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder erhalten – unabhängig, ob sie in systemrelevanten Berufen wie im Gesundheitswesen oder der Polizei tätig sind. Darüber wird weiter verhandelt.

Von Igor Göldner