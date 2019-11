Kassenbon-Pflicht 2020: Warum Händler in Brandenburg einen teuren Zettel-Irrsinn fürchten

Potsdam

Die Pflicht zum Kassenbon, die ab dem 1. Januar 2020 bundesweit gelten soll, sorgt bei Händlern in der Berlin-Brandenburger Regionfür enorme Unruhe. Es werden ein enormer bürokratischer Aufwand und erhebliche zusätzliche Kosten befürchtet.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hält die neuen Regelungen für überflüssig und zu teuer. Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen sagte der MAZ, der bürokratische Aufwand der neuen Regelung sei zu hoch. Überdies werde mit jährlich zwei Millionen Kilometern zusätzlichen Bonlauf bundesweit gerechnet. „Das ist in einer Zeit, in der die Politik so viel Aufhebens um Umweltschutz macht, wirklich ein Schwachsinn“, sagte Busch-Petersen. Mit Nachhaltigkeit habe das gar nichts zu tun.

Besonders stark betroffen sind kleine Unternehmen

Die Kassenbon-Pflicht ist Teil der Kassensicherungsverordnung, die Steuerbetrug an der Ladenkasse verhindern soll. Demnach sollen Kassen durch eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) fälschungssicher werden. Besonders stark betroffen sind Unternehmen, die günstige Artikel verkaufen.

Das Finanzministerium in Brandenburg hält die neuen Regelungen indes durchaus für sinnvoll und verteidigt sie. „Die Belegausgabepflicht erhöht das Entdeckungsrisiko möglicher Manipulationen erheblich“, sagte Sprecher Thomas Vieweg auf Anfrage. „Ein Verkauf an der Kasse vorbei wird für den Kunde sofort nachvollziehbar, wenn er keinen Beleg erhält.“

Übergangszeit bis September 2020

Die Verordnung des Bundesfinanzministerium soll zum 1. Januar in Kraft treten. Allerdings gibt es eine Übergangszeit bis September 2020, in der sich Händler technisch auf die neue Vorschrift einrichten können, hieß es.

Auch die Hotel- und Gaststättenbetreiber in Brandenburg fürchten unnötige Mehrausgaben bei den Betrieben. „Bis heute ist gar nicht genau klar, welche technischen Anforderungen die Sicherungssysteme der Kassen eigentlich haben müssen“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) Brandenburg, Olaf Lücke. Es könne durchaus sein, dass eine neu angeschaffte Kasse am Ende nicht ausreiche und der Gastronom nachrüsten müsse. „Deshalb ist es ganz wichtig, dass zertifizierte Kassen rechtzeitig erhältlich sind“, sagt Lücke. Die veranschlagte Übergangszeit bis September reiche nicht aus. Hinzu komme, dass die Umweltbelastung steige, wenn jeder Bäcker künftig für jedes einzeln verlangte Brötchen einen Bon ausdrucken müsse. „Das ist keine Verhältnismäßigkeit mehr“, so Lücke.

Handelsverband zweifelt an Eindämmung von Steuerbetrug

Nach Ansicht von Ralph Brügelmann vom Handelsverband Deutschland ( HDE) kann die Umstellung der Kassen Steuerbetrug zwar eindämmen, die Beleg-Pflicht trage aber nicht dazu bei. „Denn mit dem ersten Tastendruck beim Kassieren wird eine Transaktion eröffnet, die sich bei einer mit einer TSE ausgerüsteten Kasse nicht mehr ohne Spuren löschen lässt. Ob dann der Kunde einen Beleg bekommt oder nicht, ist unerheblich.“

Die Chefin des Potsdamer Lindencafes, Nicola Schütrumpf, hält die neu Regelung für unproblematisch. „Wir haben beispielsweise eine Extra-Kasse für Eis, da kommt immer ein Bon raus“, sagte sie. Von den Kunden selbst werde das nicht immer gewünscht, die Möglichkeit vorzuhalten, sei aber keine Schwierigkeit. Die Verordnung hält sie für richtig. „Ich möchte auch wissen, was ich ausgegeben habe.“

Von Rüdiger Braun