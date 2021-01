Potsdam

In Brandenburg laufen Corona-Schutzimpfungen nur schleppend voran. Weil es zu wenig Impfstoff gibt, können über die Rufnummer 116117 täglich nur noch wenige neue Termine für eine Schutzimpfung in einem Impfzentrum vergeben werden, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, sie könne den Ärger der Älteren verstehen. Es werde aber mit der Kassenärztlichen Vereinigung mit Hochdruck daran gearbeitet, die Erreichbarkeit zu verbessern. Priorität hätten die Impfungen der Bewohner in Pflegeheimen. Sie werden von mobilen Impfteams in den Einrichtungen besucht. „Für diese Personengruppe müssen wir jetzt Impfstoffe sicher einplanen“, sagte Nonnemacher.

23 mobile Teams im Land unterwegs

In Brandenburg sind seit Montag 23 mobile Impf-Teams im Einsatz. Laut Ministerium wird die Zahl bis Anfang Februar auf 33 erhöht. Von den insgesamt 345 stationären Pflegeeinrichtungen haben 228 Einrichtungen Termine für die erste und zweite Impfung gebucht. 42.500 Impfungen seien bis 28. Januar für Bewohner von Pflegeheimen sowie Pflegekräfte verplant – bei zwei Impfungen pro Person insgesamt 21.250 Impflinge.

Die Impfzentren in Cottbus, Potsdam und Schönefeld sind derzeit ausgebucht. 58.500 Impfdosen hat Brandenburg bisher erhalten. Bis zum 16. Februar sollen es 156.000 sein. Die ersten Dosen des neu zugelassenen Impfstoffes Moderna werden am Dienstag erwartet: 2400 Stück. Bis Mitte Februar werden davon insgesamt 12.000 Dosen erwartet.

Von Igor Göldner