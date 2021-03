Potsdam

In Brandenburg könnten die gerade erst gelockerten Corona-Regeln wieder verschärft werden. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen im Land sprach sich Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit deutlichen Worten für die Rücknahme einiger der jüngsten Corona-Lockerungen aus. „Ich sehe die Entwicklung mit Sorge“, sagte die Ministerin am Montag. Die Landesregierung werde am Dienstag darüber beraten und könnte noch in dieser Woche zu einer Corona-Sondersitzung zusammenkommen.

Hintergrund sind die steigenden Inzidenzen im Land. Es war vereinbart worden, dass bei einem Überschreiten des Wertes von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner landesweit über einen Zeitraum von drei Tagen das Kabinett zusammenkommen muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg liegt aktuell bei 80,9 - mit deutlich steigender Tendenz in den vergangenen Tagen. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 63,4 gelegen. Bundesweit ist die Inzidenz sogar noch etwas höher (82,9). In vier Landkreisen liegt der Wert über 100. Bei einer 200er Inzidenz müssen die Kreise in den Lockdown wie vor dem 8. März.

Nonnemacher dämpft Erwartungen auf gelockerte Ostern

Zur Diskussion stehen aus Sicht von Nonnemacher die Öffnungen im Einzelhandel, von Bau- und Gartenmärkten, Blumenläden und die Angebote von körpernahen Dienstleistungen. Auch die Kontakterweiterung auf Personen aus zwei Haushalten und insgesamt fünf Personen könnte dann auf einen Haushalt und eine Person zurückgenommen werden. In der Koalition herrsche zugleich der Konsens, bei Schulen sehr vorsichtig zu agieren, betonte sie. Nach den Grundschulen sind seit Montag auch die weiterführenden Schulen in den Wechselunterricht gegangen. Die Ministerin verwies auf negative Auswirkungen, die eine erneute Unterbrechung von Unterricht für Kinder hätten.

Die Ministerin dämpfte zugleich Erwartungen, über die Osterferien in zwei Wochen könnte es zu einer weiteren Rücknahme von Beschränkungen kommen. „Ich sehe momentan überhaupt keinen Spielraum für weitere Lockerungsdiskussionen“, sagte die Ministerin. Sie bezog dies auch auf die nächste Ministerpräsidenten-Runde am 22. März. Sie kündigte zugleich Abstimmungen mit den Nachbarländern an. Es dürfe nicht wieder zu „unerwünschten Brüchen“ an den Landesgrenzen wie zu Sachsen oder Sachsen-Anhalt kommen.

Alle Impftermine im Land gesichert – trotz Lieferengpass

Trotz eines Lieferengpasses des Impfstoffherstellers Astrazeneca sind in Brandenburg alle für diese und nächste Woche vereinbarten Impftermine gesichert. Wie es in der folgenden Woche aussehe, hänge davon ab, welche Dosen für das Land freigegeben werden, sagte Nonnemacher. Es sei absolut inakzeptabel, dass die weiteren Impflieferungen über den März hinaus unklar seien. „Das macht alle Planungen schwierig.“

Inzwischen wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg alle über 85-Jährige in Brandenburg, die noch nicht geimpft wurden, in einem Brief über ihr Impfangebot informiert. Etwa rund 67.000 Briefe seien an diese Personengruppe versandt worden. In dem Schreiben sei eine Sonderrufnummer für Terminvereinbarung an Personen im Alter zwischen 80 bis 84 Jahren enthalten, hieß es.

Von Igor Göldner