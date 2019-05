Brandenburg Landtagswahl - CDU-Absage an Woidke löst Debatte über Koalitionen aus Wer regiert nach dem 1. September mit wem in Brandenburg? Die jüngste Äußerung des CDU-Vorsitzenden Ingo Senftleben sorgt für Aufregung und Kritik. Die SPD bekräftigte: Wir schließen nur eine Koalition mit der AfD aus.

Die brandenburgische CDU will wachsen und möglichst die Landtagswahl am 1. September gewinnen. Auf dem Landesparteitag am Samstag in Schönefeld wurden Zollstöcke mit der Aufschrift „Brandenburg wachsen lassen - CDU Brandenburg“ verteilt und damit Kritik am Landesentwicklungsplan geübt. Quelle: Bernd Settnik/dpa