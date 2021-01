Potsdam

In Brandenburg soll der Landesbetrieb Forst wegen ineffizienter Strukturen und Überalterung drastisch umgebaut werden. Die jetzt 30 Oberförstereien, die unter anderem für den Waldschutz und die Waldbrandüberwachung zuständig sind, sollen zu sechs Forstämtern zusammengelegt werden. Zugleich soll die Zahl der Hoheitsreviere um 33 auf 175 reduziert werden.

Das ist das Ergebnis eines Gutachtens im Auftrag von Umwelt- und Agrarminister Axel Vogel (Grüne), das am Freitag veröffentlicht wurde. Vogel plant einen Neuanlauf für eine Forstreform, die in der vorigen Wahlperiode gescheitert war.

Der Landesbetrieb wäre „in Kürze nicht mehr handlungsfähig“

Die Zahl der Mitarbeiter des Landesbetriebs soll reduziert werden. In dem Gutachten wird eine Zielzahl von 1280 Mitarbeitern empfohlen. Das bedeutet: 208 der jetzt 1489 Mitarbeiter sollen abgebaut werden. „Es wird keine Kündigungen geben“, versprach Vogel. Der Abbau soll über altersbedingte Abgänge laufen.

Der Landesbetrieb ist stark überaltert, was sich „negativ auf die Produktivität“ auswirke, so das Gutachten. Bis 2030 scheidet altersbedingt rund die Hälfte aller Mitarbeiter aus. „Ohne Strukturreform und Neueinstellungen wäre der Landesbetrieb in Kürze nicht mehr handlungsfähig“, heißt es in der Untersuchung. Vogel betonte, das Arbeitsvolumen im Landesbetrieb müsse gerechter verteilt, Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen und dem Nachwuchs mehr Perspektiven eingeräumt werden.

Die 14 Landeswaldoberförstereien, die unter anderem für die Bewirtschaft des 286.000 Hektar umfassenden Landeswalds zuständig sind, sollen indes erhalten bleiben. Die dort angebundenen Reviere sollen allerdings auch weniger und um 21 auf 139 zusammengefasst werden, wie weiter mitgeteilt wurde.

An der grundsätzliche Doppel-Struktur des Landesbetriebs, der 2009 geschaffen wurde, soll indes festhalten werden. Er hat einmal hoheitliche und gemeinwohlorientierte Aufgaben, dazu zählen neben Waldschutz, Waldbrandüberwachung auch die Beratung von Waldbesitzern und die Waldpädagogik. Und der Landesbetrieb hat wirtschaftliche Aufgaben, wie die Waldbewirtschaftung.

Der Landesbetrieb (Umsatz rund 100 Millionen Euro) macht überdies hohes finanzielles Defizit – vor allem wegen des gesunkenen Holzmarktpreises. Für 2020 wird ein Minus von bis zu 12,5 Millionen Euro erwartet. Die Bewirtschaftung des Landeswaldes sei damit nicht kostendeckend – erst recht bei der Holzpreisprognose 2020, wie es im Gutachten heißt.

37 Prozent der Landesfläche sind Wald Brandenburg verfügt über 1,1 Millionen Hektar Wald. Das sind 37 Prozent der Fläche des Landes. An Landeswald gibt es 286,466 Hektar, die der Landesbetrieb für Forst bewirtschaftet. Außerdem gibt es 671.564 Hektar Privatwald, der rund 100.000 Waldbesitzern gehört. Davon verfügen 93.730 über weniger als 10 Hektar Wald. Hinzu kommen Flächen des Bundes (68.909 Hektar) und Körperschaftswald (79.976 Hekar). Aufgaben des Landesbetriebs Forst: Bewirtschaftung des Landeswalds, forstbehördliche Aufgaben, Beratung privater Waldbesitzer, Schutz des Waldes vor Feuer, Insekten und anderen Schadeinflüssen, die Waldpädagogik.

Von Igor Göldner