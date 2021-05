Potsdam

In Brandenburg können ab sofort Arbeitnehmer Verstöße gegen den Mindestlohn online melden. Die Linke-Fraktion im Landtag schaltete am Donnerstag ein entsprechendes Portal auf ihrer Internetseite frei. Dort kann anonym der Verdacht auf Betrug bei Arbeitszeit und Lohnzahlung gemeldet werden. Das Formular ist auch in polnischer Sprache abgefasst. Demnächst soll russisch und rumänisch dazu kommen, hieß es.

Immer wieder werde Menschen der Mindestlohn vorenthalten, obwohl er ihnen zu stehe, betonte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. „Sei es auf dem Spargelfeld, in der Obstplantage oder auf dem Bau.“ Die Einhaltung werde auch zu wenig kontrolliert.

Fraktionschef Walter betonte: „Wir sehen unseren Mindestlohn-Betrugsmelder ausdrücklich als Unterstützung der Behörden.“ Die Hinweise sollen an die für die Kontrollen zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls weitergeleitet werden.

Anlass war Verdacht von Betrug auf Tesla-Baustelle

Ein Anlass für das Portal war für die oppositionelle Linke-Fraktion die Meldung, dass es beim Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide zu Verstößen gegen die Mindestlohn-Zahlung gekommen sein soll. Ein Bauhelfer soll laut Walter weniger als die vorgeschriebenen 12,80 Euro pro Stunde erhalten haben und zugleich bis zu 14 Stunden am Tag arbeiten müssen. „So was ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.“

Es könne nicht sein, dass auf der größten Baustelle des Landes der Mindestlohn deutlich unterlaufen werde, sagte Walter. Tesla sei als Bauherr in der Verantwortung, dass Arbeitszeiten eingehalten und Mindestlöhne gezahlt werden. Inzwischen geht das Landesamt für Arbeitsschutz Hinweisen zu Überschreitungen der zulässigen Arbeitszeit auf der Baustelle für die Autofabrik nach. Bislang habe die Behörde keine Hinweise dazu, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Flyer sollen Portal bekannt machen

Die Linke will ihr Portal (www.linksfraktion-brandenburg.de) vor allem über Flyer bekannt machen, wie in der Nähe von Unterkünften, wo Saisonarbeiter wohnen.

Vorbild ist ein ähnliches Portal in Niedersachsen, das die dortige Linke im März frei geschaltet hat.

Firmen, die in Brandenburg öffentliche Aufträge erhalten, müssen ihren Beschäftigten seit dem 1. Mai mindestens 13 Euro pro Stunde bezahlen. Zuvor lag er bei 10,68 Euro. Bei Liefer- und Dienstleistungen soll die Untergrenze erst ab einem Auftragsvolumen von 5000 Euro und bei Bauleistungen erst ab 10.00 Euro greifen. Die Grenze lag bisher jeweils bei 3000 Euro. Der bundesweite Mindestlohn beträgt 9,50 Euro pro Stunde.

Von Igor Göldner