Potsdam

Die Corona-Krise hinterlässt auf dem Ausbildungsmarkt in Brandenburg Spuren. Besonders betroffen ist das Hotel- und Gastgewerbe, das zwischenzeitlich komplett schließen musste.

Bei vielen Jugendlichen sei die Verunsicherung groß gewesen, die mit einer Ausbildung im Kongresshotel Potsdam liebäugelten, berichtet Personalchefin Yvette Wilhelm. Die jungen Leute hätten bei ihrer Bewerbung wissen wollen, was im Fall eines neuen Lockdown passiert. „Aber wir haben das Beste daraus gemacht und unsere Auszubildenden auch während des Lockdown weiter beschäftigt“, hob sie hervor.

Händeringend wurden Auszubildende auch in diesem Jahr gesucht - und gefunden. Vor wenigen Tagen begannen weitere 12 junge Leute ihre Ausbildung im Hotel am Ufer des Templiner Sees. Insgesamt werden dort derzeit 35 Auszubildende in sechs unterschiedlichen Berufsfeldern der Hotellerie und Gastronomie ausgebildet.

Die Nachfrage im Hotel- und Gastgewerbe nach einer Ausbildung sei im ganzen Land rückläufig, sagte Wirtschafts- und Arbeitsminister Jörg Steinbach (SPD), der am Donnerstag im Kongresshotel gemeinsam mit Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und der Arbeitsagentur die neuen Ausbildungszahlen präsentierte. So sei die Zahl der Ausbildungsverträge im Hotel- und Gastgewerbe in Brandenburg von 2019 auf 2020 wegen der Pandemie um ein Drittel gesunken - von 368 auf 240. In diesem Jahr sei man auf dem Niveau des vorigen Jahres geblieben: mit 248 Ausbildungsverträgen.

Problemkreise sind Uckermark und Oberhavel

Für dieses Jahr gibt es noch freie Ausbildungsplätze quer durch alle Branchen, Berufe und Regionen, wie Ramona Schröder betonte, die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit. Rund 4500 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg seien noch nicht mit einer betrieblichen Ausbildung versorgt. Rund 5800 Stellen können in den Unternehmen noch besetzt werden. In der Uckermark und im Kreis Oberhavel sei die Lücke größer als im Durchschnitt.

Steinbach sieht Probleme in den Kammerbezirken Potsdam in Westbrandenburg - nicht in der Landeshauptstadt - und im südlichen Kammerbezirk Cottbus. In Ostbrandenburg sehe es hingegen deutlich besser aus. In Berlin fehlten rund 2000 Ausbildungsstellen, sagte Schröder.

Appell an junge Berlinerinnen und Berliner

Sie und Steinbach appellierten angesichts des Überhangs an betrieblichen Ausbildungsstellen an junge Berlinerinnen und Berliner, in Brandenburg eine Lehrstelle anzunehmen. „Ich möchte noch mal dafür werben, wie schön eigentlich Brandenburg ist“, sagte Steinbach. „Es gibt auch noch was außerhalb von Berlin, wo man seine Ausbildung machen kann.“

Steinbach sagte, die jungen Menschen sollten sich auch einmal in Erinnerung rufen, in welcher privilegierten Ausgangslage sie seien. Egal für welche Lehreinrichtung sie sich entscheiden würden, sie hätten eine Garantie für eine Übernahme oder einen Job woanders. Das sei eine „Luxussituation“, die es nicht in jedem Jahr geben würde.

Tesla will zum ersten Mal ausbilden

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte, die duale Ausbildung sei eine „richtig gute Eintrittskarte in die Erwerbstätigkeit“. Viele Unternehmen hätten ihr Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten können. Darüber sei sie sehr froh.

Ausbilden wird in diesem Jahr zum ersten Mal auch der E-Autobauer Tesla in Grünheide, wie Steinbach mitteilte. In einem ersten Schritt sollen dort 40 junge Leute eine Ausbildung bekommen. Im nächsten Jahr könnte das Ganze dann in einen regulären Ausbildungsbetrieb gehen, hofft der Wirtschaftsminister.

Von Igor Göldner