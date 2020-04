Kenia-Fraktionen für schrittweise Öffnung kleiner Geschäfte – aber mit Auflagen

Potsdam

In Brandenburg sollten kleine Geschäfte schon bald wieder öffnen – allerdings unter strengen hygienischen Auflagen. Dafür haben sich die Koalitionsfraktionen in Brandenburg ausgesprochen. „Wir sehen Spielraum für solche Lockerungen“, sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag vor Journalisten. In kleinen Läden könnten die vorgeschriebenen Abstandsregeln am ehesten eingehalten werden. Wann das sein soll, ließ Redmann aber offen.

Grüne: Das könnte ab 1. Mai wieder in Gang kommen

Für eine schrittweise Öffnung ist auch SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Nötig sei, dass die Hygieneregeln streng eingehalten werden. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion Petra Budke sagte, wenn die Voraussetzungen gewährleistet seien, sollten inhabergeführte Läden bald wieder öffnen. „Ich kann mir vorstellen, dass das ab 1. Mai wieder in Gang kommt“, betonte sie. Sie wolle aber den Entscheidungen auf Bundesebene nicht vorgreifen.

Anzeige

Am Mittwoch gibt es eine Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Von Igor Göldner