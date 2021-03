Potsdam

In Brandenburg soll die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in sämtlichen Naturschutzgebieten ab dem Jahr 2023 verboten werden. Landwirte sollen dafür vom Land einen finanziellen Ausgleich bekommen. Das sieht ein Kompromissvorschlag zweier konkurrierender Volksinitiativen zum Insektenschutz vor. In sogenannten FFH-Gebieten, die nicht als Naturschutzgebiete geschützt sind, soll das Verbot von Pflanzenschutzmitteln ab 2028 gelten.

Das gemeinsame Positionspapier wurde am Mittwoch dem Landtag übergeben. Darin haben sich Vertreter der ursprünglich zwei Volksinitiativen von Naturschützer („Artenvielfalt retten – Zukunft retten“) und Landnutzer („Insekten schützen – Kulturlandschaft bewahren“) auf konkrete Punkte zum Schutz der Insekten geeinigt. Dem voraus ging ein einjähriges Dialogverfahren, das von Mediatoren geleitet wurde.

An den Gesprächen hatten auch die Agrarsprecher aller Fraktionen des Landtags teilgenommen. Das Abschlusspapier wurde von den Vertretern der Koalition aus SPD, CDU und Grüne mit unterzeichnet.

Die Pflanzenschutzmittel werden vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt, um Pflanzen vor einer Schädigung durch Tiere wie Insekten oder Nagetiere oder Krankheiten wie Pilzbefall zu schützen. In der Wirkung können aber auch andere Tier- und Pflanzenarten durch die chemischen Produkte geschädigt werden.

Verbindliche Regelungen für Gewässerrandstreifen

Daneben gibt es eine verbindliche Regelung für Gewässerrandstreifen. Wie der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), Friedhelm Schmitz-Jersch, sagte, sollen künftig rund 37 000 Kilometer an brandenburgischen Gewässern begrünt werden.

Kritik kommt von den Freien Bauern. Die Einigung laufe auf eine Zurückdrängung von Landwirtschaft zugunsten von Wildnis oder sehr extensiven Bewirtschaftungsformen hinaus, erklärte Thomas Kiesel, Vizechef der Freien Bauern Brandenburg. „Das ist eine Enttäuschung.“

Von Igor Göldner