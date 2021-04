Potsdam

In der Praxis der Diplom-Medizinerin Astrid Tributh im Potsdamer Stadtteil Bornstedt geht es an diesem Mittwoch zu wie in einem Bienenstock. Gerade verabschiedet sich wieder ein älteres Ehepaar. „Und vielen Dank auch“, sagt die Frau und winkt der Ärztin zu. Die beiden wirken erleichtert. Das ist verständlich. Endlich haben sie den Corona-Impfstoff von Biontech in den Arm bekommen und zwar in einer Hausarztpraxis, die sie schon lange kennen. Die hübschen Räumlichkeiten in der Georg-Hermann-Allee 30 mit ihren vertrauten Gesichtern sind etwas anderes als ein anonymes Impfzentrum mit seinen Formalitäten und langen Wegen.

Besuch von der Ministerin

„Die Leute standen schon um halb Acht an“, sagt Astrid Tributh, die die Praxis zusammen mit ihrer Tochter Kristin, ebenfalls Ärztin, und dem jungen Arzt Johannes Voss betreibt. Gegen zehn Uhr sind bereits 30 Patienten geimpft. Es läuft wie am Schnürchen, obwohl die Chefin selbst am Morgen gar nicht mitimpfen kann. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) schaut nämlich um zehn vorbei, um sich zu erkundigen, wie denn der offizielle Impfstart in den Hausarztpraxen so läuft. Im Gefolge hat sie einige Vertreter von Presse und Fernsehen.

„Ich freue mich, dass wir heute endlich mit dem Impfen in den Regelbetrieb übergehen“, sagt Nonnemacher. Die Einbindung der niedergelassenen Hausärzte in die Impfkampagne sei „ein ganz entscheidender Schritt, der das Impfen voranbringen wird“. Bis zu 54 Impfdosen in der Woche dürfen die Hausärzte vorläufig direkt bei den Apotheken bestellen. Geliefert wird Biontech. 54 Dosen reichen für 324 Spritzen.

Entspannt und optimistisch

Astrid Tributh und ihre Kollegen sind ebenso entspannt wie optimistisch. Wenn es mit der Lieferung des Impfstoffes keine Probleme gäbe – bis Mitte oder Ende Mai hätten sie wohl alle von den rund 800 noch zu impfenden Patienten ihrer Praxis durch.

