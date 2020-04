Abi-Prüfungen in Brandenburg laufen gut an

Potsdam

Mit den ersten Abiturprüfungen in den Fächern Geografie, Geschichte und Politische Bildung hat am Montag in Brandenburg die erste Öffnung von Schulen nach ihrer landesweiten Schließung am 18. März begonnen. An 98 Schulen legten fast 2700 Schüler unter strengen Hygieneregeln ihrer schriftlichen Prüfungen ab. Der Abstand zwischen den Schülern musste mindestens 1,50 Meter betragen, die Prüfungsräume selbst mussten kontrolliert betreten werden. Zum Teil fanden auch Prüfunge in Fächern wie Kunst oder Gestaltungs- und Medientechnik statt. Diese Termine hatten die Schulen jeweils selbst festgelegt.

„Insgesamt recht unterschiedlich“, waren die Rückmeldungen, die der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), Günther Fuchs, von den Schulen erhalten hatte. Einige Kollegen teilten mit, dass ihre Schule gut auf das Abitur vorbereitet gewesen sei, bei anderen habe es mit dem Desinfektionsschutz nicht so gut geklappt. Das sei aber gar nicht so das Problem, betont Fuchs. Das Wesentliche sei die Zeit nach dem Abitur.

„Es geht um die Frage, wie wir das System so organisieren, dass die Schüler zurück an die Schule können“, sagt Fuchs der MAZ. Dabei habe der Gesundheitsschutz absolute Priorität. Und hier hält Fuchs die Landesregierung für viel zu optimistisch. Wenn einfache Dinge wie fließend Wasser auf den Toiletten oder genügend Desinfektionsmittel fehlten, brauche man über einzelne Klassenpläne gar nicht zu diskutieren. Die Schulen müssten erst vorbereitet werden, damit die Stufenpläne für die Rückkehr der Schüler umgesetzt werden könnten.

Die Planungen des Bildungsministeriums hält Fuchs für viel zu unpräzise. „Es müssen klare Pläne auf den Tisch. Wir brauchen klare Verantwortlichkeiten und klare Botschaften.“ Man könne nicht einfach an die Kreativität der unteren Ebenen appellieren. Gesetzliche Vorgaben zum Virenschutz könnten nicht mit Kreativität gelöst werden. Weder gebe es bisher Ideen, wie mit den Risikogruppen unter Schülern und Lehrern umgegangen werden könne, noch wie Lehramtskandidaten unter den gegenwärtigen Voraussetzungen ihre Prüfungen ablegen könnten.

Fuchs ist der Ansicht, dass die Pandemieproblematik das System Schule noch lange belasten werde. Nicht nur würden im laufenden Schuljahr viele Schüler noch nicht an die Schule zurückkehren können, es werde voraussichtlich auch keinen normalen Schulbeginn nach den Sommerferien geben. „Das Problem der Coronapandemie wird uns über einen sehr langen Zeitraum beschäftigen.“ Dazu habe die Landesregierung bislang keine Antworten.

Sehr zufrieden mit dem Verlauf der ersten Abitur-Prüfung im Corona-Jahr zeigte sich demgegenüber die Schulleiterin des Einstein-Gymnasiums in Potsdam, Irene Krogmann-Weber. „Es klappt alles“, sagt sie der MAZ. Alle 40 für die vier Fächer Geschichte, Geografie, Politische Bildung und Kunst angemeldeten Schüler seien erschienen. Wie zuvor besprochen hätten sie sich an den verabredeten Plätzen vor der Schule eingefunden und einzeln zu ihren Prüfungsplätzen führen lassen. „Das hat alles wunderbar funktioniert“, so die Leiterin.

Die Prüfungen fanden wie auch in anderen Jahren sowohl in der Aula der Schule wie auch in Klassenzimmern statt. In der Aula, in der sonst 90 Abiturienten geprüft werden können, stehen dieses Jahr nur 35 Tische, in den Klassenzimmern, wo sonst bis zu 15 Schüler Abiturprüfungen ablegen, sind diesmal höchstens neun Bänke zugelassen.

„Vom Schulträger wurden Einmal-Handschuhe für die Lehrer und Desinfektionsschutz bereitgestellt“, sagt Krogmann-Weber. Seife habe es in den Toiletten ausreichend gegeben. Kollegen hätten zum Teil Mundschutzmasken für die Aufsichtspersonen genäht. „Für die Schüler war das Tragen eines Mundschutzes freigestellt“, sagt Krogmann-Weber. Nach ihren Beobachtungen hätten die Schüler keine getragen.

Den größten Zulauf erwartet das Einstein-Gymnasium am 30. April und am 4. Mai Dann müssen alle 99 Abiturienten der Schule zu den Prüfungen in Deutsch und Mathematik antreten. Das werde aller Voraussicht nach keine logistische Herausforderung sein, obwohl dann auch teilweise auch wieder Schüler der 10. Klasse an die Schule zurückkehrten. Diese hielten sich aber in Räumen des Hauses 2 der Schule auf, während das Abitur im Haus 1 stattfinde.

Das Vorstandsmitglied des Landesschülerrats Brandenburg, Justin Kriegseis, ist mit seiner Chemieprüfung erst am Mittwochmorgen dran. „Ich gehe ganz gelassen an die Sache heran“, sagt er. Er habe sich auch zu Hause recht gut vorbereiten können und fühlt sich für die Fragen in der Elektrochemie, der Thermodynamik und der organischen Chemie gut gewappnet.

Die Chemieprüfung am Humboldt-Gymnasium in Eberswalde ( Barnim) finde in zwei Chemieräumen mit jeweils vier Prüflingen statt. Mundschutz möchte Kriegseis nicht aufsetzen. „Fünf Stunden lang mit dem Mundschutz kann ich mir nicht vorstellen.“

Kriegseis geht davon aus, dass auch seine Schulkameradinnen und -kameraden „eher lässig“ in die Prüfungen in Eberswalde gehen. In den Konversationen der schulischen Whats-App-Gruppe habe es jedenfalls keine Panikreaktion zum Abitur unter Corona.Bedingungen gegeben. Kriegseis schätzt, dass zumindest an seiner Schule aus Sicht der Schüler das Abitur 2020 trotz der besonderen Vorbereitungsbedingungen weitgehend wie eine ganz normale Abiturprüfung wahrgenommen wird.

Der letzte Haupttermin für die schriftliche Abiturprüfung ist der 5. Mai. Dann steht Mathematik an. Nachschreibetermine sind bis in den Juni geplant - wer sich psychisch belastet oder krank fühlt, soll laut Bildungsministerium darauf ausweichen. Rund 85 Prozent der Schulen haben sich bei einer Umfrage dafür entscheiden, bei den Hauptterminen mitzumachen. Auch in Berlin ging das Abi los, allerdings mit Latein.

