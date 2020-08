Potsdam

In Brandenburg beginnt die Kandidatenkür der Parteien für die Bundestagswahl im Herbst 2021. In den zehn Wahlkreisen ist der interne Wettstreit eröffnet. Aber auch über die aussichtsreichen vorderen Landeslisten-Plätze wird intern bereits eifrig diskutiert.

Neben vielen bekannten Gesichtern – sechs der zehn 2017 direkt gewählten Abgeordneten treten wieder an – steigen überraschend auch einstige oder jetzige Landespolitiker in den Ring. Wie der frühere Justiz-Staatssekretär in der rot-roten Koalition Ronald Pienkny (51), der sich für die Linke im prestigeträchtigen Wahlkreis 61 in Potsdam um ein Mandat bewirbt. Auch den früheren Finanzminister und jetzigen Landtagsabgeordneten Christian Görke (Linke) zieht es nach dem Gang seiner Partei in die Opposition nun in den Bundestag. Erneut versucht es die CDU-Politikerin Saskia Ludwig in Potsdam, die 2017 knapp gescheitert war. Andere Landtagsabgeordnete, wie aus der SPD, denken noch darüber nach, ob sie kandidieren.

In der SPD, die derzeit vier der 25 märkischen Abgeordnete stellt, werden die Karten neu gemischt. Die beiden langjährigen Abgeordneten Dagmar Ziegler und Ulrich Freese machen ebenso Platz wie Sylvia Lehmann und treten nicht erneut an. Lehmann war für Manja Schüle nachgerückt, die in Potsdam das einstige SPD-Direktmandat in Ostdeutschland errang und im November 2019 neue Kulturministerin in Brandenburg wurde.

Ihre große Hoffnung steckt die Landespartei diesmal in Olaf Scholz, der das neue Zugpferd im Wahlkampf sein soll. Der Bundesfinanzminister, der als aussichtsreicher SPD-Kanzlerkandidat gilt, bewirbt sich erstmals in Potsdam, wo er auch wohnt. Er hat momentan vier lokale Gegenkandidaten, deren Chancen allerdings in der Partei als äußerst gering eingeschätzt werden.

Die frühere Juso-Vorsitzende Maja Wallstein bewirbt sich im Wahlkreis 64 in Cottbus/ Spree-Neiße und wird für einen vorderen Listenplatz gehandelt – womöglich Platz 2 hinter Scholz. 2017 war sie bereits Kandidatin, zog aber auf Platz 7 nicht in den Bundestag ein. Bei der Europawahl war sie Erneut tritt für die SPD Stefan Zierke in der Uckermark an.

Die Linke könnte mit Christian Görke als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen. Die bisherige Abgeordnete Kirsten Tackmann, die 2017 auf Platz eins der Liste stand, tritt nicht erneut an, auch Thomas Nord kandidiert nicht mehr. Görke tritt in Cottbus/ Spree-Neiße an, obwohl er aus dem Havelland stammt. Nach Angaben des Linken-Kreischefs Matthias Loehr hat Görke angeboten, in der Lausitz zu kandidieren. „Wir begrüßen das ausdrücklich“, sagte Loehr. Auch die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer, kandidiert – allerdings nicht in Frankfurt (Oder), wie einst erwogen, sondern in der Prignitz/ Ostprignitz-Ruppin. Erneut peilt auch die parteilose Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg erneut ein Mandat für die Linken an.

Zu einem internen Wettstreit dürfte die Kandidatur von Ex-Staatssekretär Pienkny in Potsdam führen. Er will Norbert Müller, der seit 2014 im Bundestag sitzt, das Mandat streitig machen. Punkten will Pienkny nach eigener Aussage mit seiner Regierungserfahrung und seinem pragmatischen Politikverständnis. „Ich will weg von linken Utopien und stelle nicht die Systemfrage“, sagte er und will sich so von Müller abgrenzen. Unterstützt wird Pienkny, der nach der Wahl in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, unter anderem vom Potsdamer Linken-Urgestein Hans-Jürgen Scharfenberg. Müller sieht die neue Konkurrenz indes gelassen. „Eine Gegenkandidatur ist ein demokratischer Akt“, sagte der 34-Jährige auf Anfrage.

Die CDU setzt erneut alles auf die Direktmandate – 2017 holte sie neun von zehn. Mit Michael Stübgen (jetzt Innenminister in Brandenburg und Vize-Regierungschef), Martin Patzelt und Klaus-Peter Schulze treten drei damalige Mandatsträger nicht erneut an. Spannend wird diesmal sein, wer Spitzenkandidat der Partei wird, also Platz 1 der Landesliste bekommt und damit Stübgen folgt.

Hans-Georg von der Marwitz, der eigentlich nicht erneut antreten wollte, dies aber korrigierte, bekommt im Wahlkreis 59 mit der Tierärztin Sabine Buder harte Konkurrenz, der Vize-Kreischefin in Barnim. In Frankfurt (Oder) bewirbt sich als Patzelt-Nachfolger unter anderem der Verwaltungsrichter Daniel Rosentreter. In Potsdam ringen Saskia Ludwig und Kreischef Götz Friedrich um die parteiinterne Nominierung.

Ludwig hat derzeit ein Doppelmandat inne. Sie ist Landtagsabgeordnete und zugleich Bundestagsabgeordnete. Nach dem Ausscheiden von Stübgen aus dem Bundestag im November 2019 rückte sie nach, behielt aber ihr Landtagsmandat, was der rechtskonservativen Politikerin scharfe Kritik aus den eigenen Reihen einbrachte.

Für die Grünen dürfte Bundesparteichefin Annalena Baerbock erneut in Potsdam antreten. Ihre Chancen werden als aussichtsreich angesehen, 2021 das erste Direktmandat für ihre Partei in Brandenburg zu holen – möglicherweise auch als Kanzlerkandidatin der Grünen. Die Landeshauptstadt tickt inzwischen sehr grün: Schon bei der Landtagswahl gewannen die Grünen in der Landeshauptstadt erstmals das Direktmandat.

Die FDP dürfte erneut die Potsdamerin Linda Teuteberg ins Rennen schicken. 2017 errangen die Liberalen zwei Mandate in Brandenburg.

Bei der AfD wird derzeit mit Spannung verfolgt, ob Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland erneut kandidiert. Er wolle die Entscheidung im Herbst treffen, hatte der 79-Jährige frühere brandenburgische AfD-Landes- und Fraktionschef kürzlich erklärt. Die AfD hat fünf Abgeordnete im Bundestag.

