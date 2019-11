Start der Brandenburger Tesla-Taskforce: Geheimhaltung wird großgeschrieben

Potsdam

Geheimnisumwittert war das Projekt von Anfang an. Nichts durfte über das geplante Groß-Engagement von Tesla-Gründer Elon Musk auf einer Fläche „bei Berlin“ im Vorfeld durchsickern. Die Eingeweihten in Brandenburg hielten sich an die verabredete Diskretion – bis der Investor selbst seine Pläne für die kleine Gemeinde Grünheide im Oder-Spree-Kreis offenbarte, scheinbar nebenbei auf einer Automodell-Preisverleihung („Goldenes Lenkrad“) kürzlich in Berlin.

Die Geheimniskrämerei scheint aber auch nach Bekanntwerden der Pläne weiter zu gehen. Bei der ersten Sitzung der neu gegründeten Task Force am Freitag in der Potsdamer Staatskanzlei kamen die drei Tesla-Vertreter inkognito über einen Geheimweg in den Kabinettssaal. Erst als alle Medienvertreter ihre Auftaktfotos in der Tasche hatten und die Tür geschlossen wurde, öffnete sich auf der anderen Seite eine zweite Tür und die drei Tesla-Jungs stießen auf die bereits wartende Runde: mit Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD), fünf seiner Minister und diversen Verwaltungsmitarbeitern.

Holz-Stifte aus Grünheide für die neuen Minister

Mit dabei waren auch Oder-Spree Landrat Rolf Lindemann und Grünheide-Bürgermeister Arne Christiani, der sich für diesen Tag noch etwas Besonderes einfallen ließ. Für jeden der neuen Minister, die erst am Mittwoch vereidigt wurden, hatte er eine kleine Holzschachtel mit einem Holz-Stift aus Grünheide auf die Plätze gelegt – „als Geschenk statt Blumen“, wie er lächelnd sagte.

Woidke leitete die 90 Minuten dauernde Kennenlern-Runde, an der auch etliche Mitarbeiter aus der Landesverwaltung teilnehmen. Anschließend drang nur wenig heraus drang, darunter viele Allgemeinplätze. „Die heutigen Gespräche haben gezeigt: Alle ziehen an einem Strang“, wurde beispielsweise Woidke in einer Erklärung zitiert. Verschwiegenheit wird eben großgeschrieben.

Ministerin Schneider wird Task-Force-Chefin

Wer zur Task Force gehört, wie viele Mitglieder sie hat, wie der Zeitplan aussieht, wurde nicht verraten. Erst auf Nachfrage wurde von der Staatskanzlei mitgeteilt, wer die Task Force als Leiter anführt: Es soll die neue Chefin der Staatskanzlei, Ministerin Kathrin Schneider ( SPD), sein. Ursprünglich hieß es, ein Referatsleiter der Staatskanzlei übernimmt diesen Job.

Mitglieder sind also neben mehreren Vertretern von Tesla, auch Minister sowie Landrat und Bürgermeister. Die Taskforce, die „mindestens einmal monatlich“ tagen will, soll für alle der Ansprechpartner sein, hieß es. Unterhalb der Task Force soll es Arbeitsgruppen zu Spezialthemen geben wie Genehmigungen, Infrastruktur, Förderung und Fachkräfte, hieß es weiter.

Bebauungsplan ist rechtsgültig

Für das geplante 300 Hektar große Areal am Güterverteilzentrum Freienbrink in Grünheide würde jetzt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegen, teilte die Staatskanzlei mit. Tesla muss jetzt Unterlagen für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren beim Landesumweltamt vorlegen. Die Behörden des Landes würden eine zügige Bearbeitung zusichern, hieß es weiter.

Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten für die sogenannte Gigafactory beginnen. Vier Milliarden Euro sollen investiert werden. Tesla stehen dabei diverse Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Allerdings muss eine mögliche Förderung von der Europäischen Kommission ab 100 Millionen Euro Investitionsvolumen notifiziert werden.

Woidkes „Tesla zu Hause“: ein DDR-Spulentonbandgerät

Die Fabrik soll voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen und zunächst den künftigen Kompakt-Sportgeländewagen Model Y sowie auch Batterien und Antriebe bauen. In der ersten Phase sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen, bis zu 7000 wurden angekündigt. Tesla-Chef Musk hatte angekündigt, in Berlin ein Ingenieurs- und Designzentrum zu errichten.

Regierungschef Woidke war über den guten Ablauf offenbar so erfreut, dass er der Runde zum Schluss noch mitteilte, er habe übrigens bereits „einen Tesla zu Hause“. Schnell löste er, wie Teilnehmer berichten, die Verblüffung augenzwinkernd auf. „Das ist aber ein Modell 730, ein hervorragendes Tonbandgerät aus sozialistischer Produktion.“

