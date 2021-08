Potsdam

Muss bei einem einzigen Corona-Fall gleich die ganze Schulklasse geschlossen in Quarantäne? Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres ist eine Debatte über eine ausgedehnte Quarantäne-Pflicht an Schulen entbrannt, um der wachsenden Gefahr durch die ansteckendere Delta-Variante zu begegnen.

Ein mutmaßlicher Vorschlag aus dem Robert-Koch-Institut (RKI) sieht vor, einen ganzen Klassenverband präventiv in Quarantäne zu schicken, wenn ein Kind infiziert ist. Erst wenn genügend Erfahrungen bei Delta-Ausbrüchen vorliegen, sollen nur Sitznachbarn oder Kontaktpersonen in Quarantäne gehen. Das will die Bild-Zeitung aus dem RKI erfahren haben. Das Institut lehnte mit Verweis auf interne Gespräche einen Kommentar ab.

Landeselternrat: Das würde den Präsenzunterricht durchkreuzen

In Brandenburg stößt eine solche strenge Quarantäne-Pflicht auf Ablehnung, die weiteren Unterrichtsfall bedeuten würde – sowohl in Kreisen von Regierung und Opposition als auch von betroffenen Eltern. „Das wäre fatal“, sagte René Mertens, Vorsitzender des Landeselternrates, der MAZ. Damit würde der vorgesehene Präsenzunterricht vielerorts wieder durchkreuzt werden.

„An den Schulen herrscht durch regelmäßige Tests und Maskenpflicht schon ein hohes Maß an Sicherheit“, sagt Mertens. Durch die Corona-Tests sei zu erwarten, dass Infektionen bei Schülern festgestellt werden. „Es wäre schlimm, wenn dann immer gleich ganze Klassen in Quarantäne geschickt würden. Wir brauchen jetzt Präsenzunterricht“, sagte der Elternvertreter.

Schon im vergangenen Schuljahr sei der Ärger unter der Elternschaft groß gewesen, weil die Gesundheitsämter höchst unterschiedlich mit Infektionen bei Lehrern oder Schülern umgegangen seien. „Das war teilweise von Mitarbeiter zu Mitarbeiter ganz unterschiedlich“, sagte Mertens. „Wir würden uns eine einheitliche und nachvollziehbare Linie wünschen.“

CDU: Kinder haben in der Pandemie genug Opfer gebracht

Auch die CDU im Landtag lehnt eine pauschale Quarantäne für ganze Klassenverbände ab. Der bildungspolitische Sprecher Gordon Hoffmann sagte der MAZ, Kinder hätten in der Pandemie genug Opfer gebracht. „Bei Kindern selbst sind schwere Verläufe extrem selten und Erwachsene hatten inzwischen alle die Möglichkeit, sich mit Impfungen zu schützen“, betonte er. Schülerinnen und Schüler dürften auf diese Weise nicht eingeschränkt werden.

Die oppositionelle Linke hält die RKI-Empfehlungen für übertrieben. Natürlich müssten Betroffene in Quarantäne, wenn es Corona-Fälle gebe, sagte die Bildungspolitikerin Kathrin Dannenberg. Nach einem negativen PCR-Test sollten Schülerinnen und Schüler dann schnell wieder am Unterricht teilnehmen. Es müsse alles getan werden, damit Präsenzunterricht stattfinden könne und zugleich Kinder und Schulpersonal ausreichend geschützt würden. Das gehe nur über eine konsequente Testpflicht, so die Linken-Politikerin.

Zahl der Neuinfektionen in Brandenburg steigt

In Brandenburg steigt derweil die Zahl der Neuinfektionen weiter deutlich an. Innerhalb eines Tages wurden laut Gesundheitsministerium 59 neue Ansteckungen registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Landesweit kletterte die Inzidenz von 10,5 am Vortag auf 11,3. Vor einer Woche hatte dieser Wert bei 7,1 gelegen. Insgesamt elf Landkreise und kreisfreie Städte haben inzwischen eine Sieben-Tage-Inzidenz über zehn.

Mit 13 Fällen meldete der Landkreis Prignitz die meisten Neuerkrankungen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche schnellte dort von 14,4 am Vortag auf 30,2 hoch. Wenn in einer Region dauerhaft eine Sieben-Tage-Inzidenz über 20 erreicht wird, treten dort neue Restriktionen wie Testpflichten im Gastgewerbe in Kraft.

Wie am Vortag wurden neun Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Davon befinden sich drei auf Intensivstationen, zwei müssen beatmet werden. Die Zahl der Infizierten und Erkrankten liegt bei geschätzt rund 400. Die Gesundheitsämter meldeten keine weiteren Todesfälle.

Von Igor Göldner und Torsten Gellner