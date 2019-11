Potsdam

Der brandenburgische SPD-Fraktionschef Mike Bischoff hat überraschend seinen Rückzug erklärt. Das gab Bischoff am Dienstag auf der Sitzung der Landtagsfraktion bekannt. Er gab dafür persönliche Gründe an. Auf der Fraktionsklausur am 21. und 22. November wolle er nicht erneut kandidieren, sagte Bischoff.

