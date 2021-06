Potsdam

Brandenburg steht vor weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Die Testpflicht soll in Kreisen und kreisfreien Städten vollständig entfallen, in denen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 20 liegt.

Darauf einigte sich die rot-schwarz-grüne Koalition, wie die Fraktionschefs im Landtag Erik Stohn (SPD) und Jan Redmann (CDU) am Dienstag bestätigten. Am Nachmittag will das Kabinett die neue Umgangsverordnung beschließen. Diese soll zunächst vier Wochen gelten.

Über die Inzidenz-Zahl war bis zum Schluss in der Koalition hart gerungen worden. In einem ersten Entwurf hieß es noch, unter einer Inzidenz von 10 sollte die Testpflicht aufgehoben werden.

Alle Kontakt-Verbote sollen fallen

In Brandenburg sollen außerdem die bisherigen strengen Kontaktbeschränkungen vollständig entfallen, wie SPD-Fraktionschef Stohn vorab ankündigte.

Zudem sollen Clubs mit einer Personenbegrenzung von 200 in Innenräumen und 500 im Freien mit einer Testpflicht wieder öffnen dürfen. „Es sollte auch möglich sein, Partygeschehen mit Hygienekonzepten und Testpflicht wieder zu ermöglichen“, sagte Stohn.

Von Igor Göldner