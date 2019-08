Potsdam

Eine gute Woche vor der Landtagswahl setzt die brandenburgische CDU auf die markante deutsche Stimme von Kinostar Bruce Willis. In Radiospots wird der prominente Synchronsprecher Manfred Lehmann für Spitzenkandidat Ingo Senftleben werben und zu seiner Wahl aufrufen.

„Leute!“, ruft die Stimme aus dem Radio. „Nach 30 Jahren SPD haben wir viel zu wenig Polizei, Ärzte, Lehrer, Züge, einen miesen Handyempfang. Das könnt ihr ändern.“ Mit der CDU gebe es die Chance für einen „echten Wechsel“ in Brandenburg, behauptet der falsche Bruce Willis. Um dann in der Manier der Kinoerfolge „Stirb langsam“ im strengen Befehlston zu sagen: „Habt Ihr das? Am 1. September Ingo Senftleben und die CDU wählen!“

CDU-Geschäftsführer: „Da spricht ein kerniger Typ Klartext.“

Die Spots werden landesweit im privaten Rundfunk ausgestrahlt, unter anderem im BB Radio und 104.6 RTL, wie die CDU mitteilte. Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann ist über die Idee begeistert: „Da spricht ein kerniger Typ Klartext.“ Das passe zu Spitzenkandidat Senftleben.

Synchronsprecher Lehmann (74), der auch als Schauspieler tätig ist und in Berlin wohnt, sagte zu seinem Engagement für die brandenburgische CDU, er spreche normalerweise nicht für Parteien. „Aber ich wünsche Brandenburg, dass da demokratische Kräfte ran kommen.“

Lehmann leiht neben Bruce Willis auch der französischen Skandalnudel Gérard Depardieu seine Stimme. Er war auch in Werbespots in Radio und Fernsehen zu hören, zum Beispiel für die Baumarktkette Praktiker: „20 Prozent auf alles, außer Tiernahrung“.

Von Igor Göldner