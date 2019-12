Ohne Mehrheit – AfD-Vorschlag für Vorsitz im Kulturausschuss wird abgelehnt

Potsdam

Der Streit um den Vorsitz im Kultur- und Wissenschaftsausschuss des Landtags hält an. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird der Kandidat der AfD fraktionsübergreifend abgelehnt. SPD, CDU, Grüne und Linke kündigten an, den umstrittenen Chef des fremdenfeindlichen Vereins „Zukunft Heimat“ in Cottbus, Christoph Berndt, nicht zu wählen. Er dürfte am Mittwoch bei der Konstituierung des Ausschusses damit keine Mehrheit bekommen.

Die AfD hatte für diesen Ausschuss das Zugriffsrecht erhalten, den Vorsitz besetzen zu können. Das war bei Vertretern von Gedenkstätten, Stiftungen und Erinnerungsorten auf Kritik gestoßen. „Das erfüllt uns mit großer Sorge“, heißt es in einem Brief der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, dem Internationalen Sachsenhausen-Komitee und dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.

Die AfD will dennoch an ihrem Vorschlag Berndt festhalten, wie die Abgeordnete Birgit Bessin vor Journalisten hervorhob. „Wir gehen in die Sitzung und werden sehen, was passiert.“ Bereits bei der Wahl eines Mitglieds des Landtagspräsidiums waren etliche Abgeordnete der AfD nicht gewählt worden. Erst Kandidat Nummer 15 erreichte eine Mehrheit.

Ludwig Scheetz ( SPD ) soll Vize-Chef werden

Sollte kein Vorsitzender gewählt werden – und danach sieht es momentan aus – würde der zu wählende Stellvertreter die Geschäfte des Ausschusses leiten. Nach der Geschäftsordnung wäre das möglich. Das Vorschlagsrecht für den Stellvertreterposten hat die SPD, die dafür den neuen Abgeordneten Ludwig Scheetz aus Königs Wusterhausen vorgesehen hat.

Denkbar ist, dass die AfD im Fall der Nichtwahl von Berndt weitere Vorschläge für den Vorsitz unterbreitet. Mit im Kulturausschuss sitzen die Abgeordneten Andreas Kalbitz und Felix Teichner. Vorsorglich teilten die anderen Fraktionen mit, dass sie beide wegen ihrer starken Rechtslastigkeit ebenfalls nicht wählen würden.

Von Igor Göldner