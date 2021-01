Potsdam

Brandenburgs rot-schwarz-grüner Koalition diskutiert über eine Straffung der gemeindlichen Strukturen – notfalls auch per Erlass durch das Land. Kleine, nicht mehr so effiziente Kommunen sollen auf diese Weise von leistungsfähigeren, größeren Gemeinden mitverwaltet werden. Das sieht ein Entwurf des CDU-geführten Innenministeriums für eine Änderung der Kommunalverfassung vor. Danach kann vom Innenministerium die Bildung, Änderung oder Auflösung einer Mitverwaltung „angeordnet“ werden – „aus Gründen des Gemeinwohls“.

Bislang galt ausschließlich das Freiwilligkeitsprinzip beim Zusammenschluss von Gemeinden, das nun ausgehebelt werden würde. Das Papier, das der MAZ vorliegt, wird derzeit in den Koalitionsfraktionen beraten und gilt dort als politischer Zündstoff. Es wird die Sorge geäußert, dass mit einer einfachen Gesetzesänderung Gemeindezwangsfusionen durch die Hintertür erfolgen. „Wir sehen das sehr kritisch“, sagt die SPD-Innenpolitikerin Inka Gossmann-Reetz auf Anfrage. Das Prinzip der freiwilligen Zusammenschlüsse sei der SPD wichtig.

Kommunen sprechen von „Ermächtigung“

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg sieht in der „ Anordnung“ einer Mitverwaltung einen „massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“. Einer Gemeinde werde damit die Möglichkeit genommen, eine eigene Verwaltung zu unterhalten oder sich einem Amt anzuschließen, sagte Geschäftsführer Jens Graf auf Anfrage. Gegenüber einer Eingemeindung mit dem völligen Verlust der Selbstverwaltung sei dies aber „das mildere Mittel“. Graf verwies auch darauf, dass im Zusammenhang mit Amtsgemeinden schon jetzt vergleichbare Anordnungsmöglichkeiten vorlägen. Allerdings stelle sich die Frage, warum es zum jetzigen Zeitpunkt eine Notwendigkeit „für diese Ermächtigung“ gebe.

Die CDU, die in der vorigen Wahlperiode erfolgreich gegen eine von Rot-Rot geplante zwangsweise Kreisneugliederung zu Felde zog, sieht in den Plänen keinen Kurswechsel. Es gehe nicht darum, den Gemeinden ihre Selbstständigkeit zu nehmen, sondern um eine Frage der Verwaltung von Gemeinden, sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, André Schaller auf Anfrage. Bereits jetzt könnte für den Fall, dass sich Gemeinden nicht einigen können, der Innenminister „hineingrätschen“. Die „ Anordnung“ zur Mitverwaltung sei deshalb gar nicht neu. Gemeindefusionen per Zwang werde es nicht geben. Darauf hätten sich die drei Partner schon in den Koalitionsverhandlungen verständigt, sagte Schaller.

Hybrid- und Videositzungen werden in Kommunen erleichtert

Die neue Kommunalverfassung soll nach den Plänen des Innenministeriums zum 1. Juli in Kraft treten. Sie löst zugleich alle bisherigen in der Corona-Krise verfügten Regelungen zu „außergewöhnlichen Notlagen“ für Kommunen ab. Kern ist, auf kommunaler Ebene Hybrid- sowie Video- und Audiositzungen zu erleichtern. Diese sollen aber eine Ausnahme bleiben, heißt es. Vorgeschrieben werden soll, dass maximal 30 Prozent der Gemeindevertreter daran teilnehmen dürfen. Das Quorum für Bürgerentscheide soll gesenkt werden. Es müssen 10 Prozent der Einwohner mitmachen (bisher 15 Prozent), damit das Begehren oder der Entscheid gültig ist. Außerdem soll die Zulässigkeit von Bürgerbegehren vorab geprüft werden, um „Frustrationen“ im nachhinein zu vermeiden.

