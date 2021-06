Potsdam

In Brandenburg soll Bürgern die Teilnahme an Initiativen zur direkten Demokratie erleichtert werden – allerdings wird über die Wege dahin kontrovers diskutiert. Die Freien Wähler wollen erreichen, dass bei Volksbegehren der oft mühevolle Gang in ein Rathaus oder Amt zur schriftlichen Stimmabgabe entfällt und stattdessen eine Unterschrift auch „auf der Straße“ abgegeben werden kann. Dazu liegt seit Dienstag ein Gesetzentwurf vor, der kommenden Donnerstag im Landtag beraten wird.

Wie bei der ersten Stufe der Volksgesetzgebung in Brandenburg, der Volksinitiative, soll auch bei Stufe zwei, das Volksbegehren, das freie Sammeln auf der Straße möglich sein. Fraktionschef Peter Vida sagte, es habe sich gezeigt, dass eine Amtseintragung nicht mehr zeit- und sachgemäß sei.

Verein „Mehr Demokratie“ unterstützt Initiative

Unterstützung erhält die Fraktion der Freien Wähler vom Verein „Mehr Demokratie“ Berlin-Brandenburg. Der Sprecher Oliver Wiedmann sagte am Dienstag, die Einführung der freien Sammlung sei überfällig. In Zeiten von Demokratiemüdigkeit und Vertrauensverlust in die Politik sollte es den Bürgern leicht gemacht werden, sich zu beteiligen.

Brandenburg sei das einzige ostdeutsche Bundesland, in dem es eine Pflicht zur Amtseintragung gebe, sagte Wiedmann. Bundesweit gebe es in 12 der 16 Länder die Möglichkeit des freien Unterschriftensammelns bei Volksbegehren. Die Hürde von 80.000 Unterschriften sei durch die verpflichtende Amtseintragung hoch. Bisher hätten das nur zwei Initiativen in Brandenburg geschafft: die eine gegen Massentierhaltung und die andere für mehr Nachtflugverbot am BER.

Wiedmann plädiert aber – anderes als die Freien Wähler – neben der Straßensammlung für eine Beibehaltung der Amtseintragung. Es gebe Bürger, die ihre Daten nicht der Initiative übergeben wollten. Die sollten weiter ihre Unterschrift im Amt abgeben können.

Rot-schwarz-grüne Koalition strebt Online-Lösung an

In Brandenburg sind bei Volksinitiativen innerhalb eines Jahres 20.000 Unterschriften nötig, um Erfolg zu haben. Bei Volksbegehren sind es 80.000 Unterschriften, die in sechs Monaten gesammelt werden müssen. Dazu ist der Weg in ein Amt nötig, das auch nur zu den Geschäftszeiten geöffnet ist. Die dritte Stufe ist ein Volksentscheid.

Die rot-schwarz-grüne Koalition reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß. Sie will eine Online-Eintragung für Volksbegehren ermöglichen. Zumindest hat sie dieses Ziel in den Koalitionsvertrag geschrieben. „Im Ziel sind wir uns mit den freien Wählern einig“, sagte am Dienstag SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Menschen sollten ihre Unterstützung für ein Volksbegehren digital abgeben können. Dafür seien aber die Voraussetzungen noch nicht geschaffen, sie würden aktuell erarbeitet. Stohn plädiert für eine Kombination aus amtlichen Eintragungen plus Briefwahl und in naher Zukunft ergänzt um die digitale Stimmabgabe.

Nach Angaben von Mehr-Demokratie-Vereinssprecher Wiedmann bereiten derzeit Berlin und Schleswig-Holstein eine solche digitale Regelung vor.

Von Igor Göldner