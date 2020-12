Potsdam

In Brandenburg ist kurz vor Weihnachten der „ Pakt für Pflege“ gestartet, der die Situation der rund 154.000 Pflegebedürftigen im Land verbessern soll. Die entsprechende Vereinbarung wurde am Mittwoch von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und den Mitgliedsorganisationen des Landespflegeausschusses unterzeichnet. Dazu gehören Kommunen, Pflege- und Krankenkassen, Vereine, Gewerkschaften und Ehrenamtliche.

Ziel ist es, dass Pflegebedürftige vor allem in den ländlichen Räumen solange wie möglich zu Hause gut leben können. Nonnemacher sagte, im Mittelpunkt stünden Maßnahmen, um Pflegebedürftigkeit zu verzögern, zu verringern oder sogar zu vermeiden.

Anzeige

Derzeit werden 82 Prozent aller Pflegebedürftigen im Land zuhause von Angehörigen allein oder mit Hilfe ambulanter Pflegedienste versorgt. Mehr als die Hälfte aller Bedürftigen sind über 80 Jahre.

Die Lage in der Pflege spitzt sich – vor allem durch die Corona-Pandemie - weiter zu. Es fehlt an ausreichend Personal, die Bedürftigen zu versorgen.

Der Pflegepakt hat ein Volumen von 22 Millionen Euro, die pro Jahr fließen sollen. Er ist ein Prestigeprojekt der rot-schwarz-grünen Koalition in ihrer Vereinbarung von 2019 und speziell der Grünen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Summe von 30 Millionen Euro pro Jahr wurde allerdings reduziert – wegen der angespannten Haushaltslage des Landes durch Corona.

Der Pakt für Pflege besteht aus vier Säulen:

Erstens: ein Förderprogramm für Kommunen, um die Pflege vor Ort zu stärken (11,7 Millionen Euro). Der größte Teil wird an Ämter und amtsfreie Gemeinden gehen (9 Millionen Euro), um „alltagsunterstützende Angebote“ zu unterbreiten. Dazu zählen auch Nachbarschaftshilfe, gemeinsames Mittagessen, Demenz-Stammtische oder Kuchenbacken für Dorffeste. 2,7 Millionen Euro erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte für regionale Pflegestrukturplanung und Koordinierung.

Zweitens: der Ausbau der Pflegeberatung, insbesondere der Pflegestützpunkte (2 Millionen Euro). Es gibt landesweit 19 Pflegestützpunkte, deren Arbeit gerade evaluiert wird. Im Mai 2021 soll dazu ein Bericht vorliegen. Ziel ist, mehr Beratung mit mehr Personal anzubieten.

Drittens: ein Programm zum Ausbau von Kurzzeit- und Tagespflege (5 Millionen Euro). Diese Formen zur „Stabilisierung häuslicher Pflegesettings“ sollen weiter ausgebaut werden.

Viertens: die Förderung von Pflege-Ausbildung. Die neue generalistische Pflegeausbildung soll den Pflegeberuf attraktiver machen und die Pflege im Land sicherstellen. Geprüft wird die Anpassung der Helferausbildungen in der Pflege an eine generalistische Assistenzausbildung. Es werden Pflegeschulen unterstützt. Diejenigen, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind, erhalten eine Miet- und Investitionskostenpauschale in gleicher Höhe wie Pflegeschulen mit Anbindung an Krankenhäuser. Dafür steht knapp eine halbe Million Euro bereit.

Von Igor Göldner